Daniel Craig dit que James Bond devrait rester un personnage masculin 10z viral

Ayant joué le rôle de James Bond depuis 2006, il n’est pas surprenant que l’acteur Daniel Craig a un certain nombre d’opinions sur la franchise, et qui devrait être son successeur en tant que plus grand espion de tous les temps. Avec des spéculations sur qui assumera le rôle et des rumeurs selon lesquelles le prochain Bond pourrait être une femme, Craig a récemment déclaré qu’il pensait que l’agent secret devrait rester un personnage masculin – mais pas pour les raisons que vous pourriez penser.

Avec son dernier film Bond, Pas le temps de mourir, à quelques semaines seulement de sa sortie définitive, Craig a parlé à Radio Times de la franchise, de l’avenir du personnage après son départ et à qui devrait revenir le rôle de Bond. Lorsqu’on lui a parlé de la possibilité qu’une femme prenne le volant de la célèbre Aston Martin, Craig s’est rangé du côté du producteur de la franchise. Barbara Brocoli, disant qu’il devrait y avoir plus de parts pour les femmes, au lieu de les forcer dans des franchises préétablies :

« La réponse à cela est très simple. Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ?”

Broccoli s’était auparavant engagé à conserver le rôle de Bond masculin, déclarant que les histoires devraient être conçues pour s’adapter à de nouveaux personnages féminins, et non l’inverse. Et peut-être qu’il y a un noyau de vérité dans sa position et celle de Craig sur la question – nous avons vu beaucoup de succès avec des femmes dirigeant leurs propres franchises qui n’ont pas eu besoin de s’intégrer dans une boîte masculine pour voir le succès commercial et culte. Charlize Theron dans Blonde atomique, Maggie Q dans Le protégé, même Mélissa McCarthy dans Espionner… la liste est longue, tous aussi intéressants et dynamiques que James Bond, et qui n’ont pas leurs propres équivalents de « Bond girls » jetables, quelque chose que le Ian Fleming la franchise n’a pas encore entièrement compensé.

Mais toutes les personnalités de Bond ne sont pas d’accord avec Craig et Broccoli. Lashana Lynch – qui, d’ailleurs, joue un tout nouveau 007 dans Pas le temps de mourir – a déclaré au Guardian que Bond « pourrait être un homme ou une femme » et qu’« en fin de compte, même si un enfant de deux ans jouait à Bond, tout le monde viendrait au cinéma pour voir ce que ce garçon de deux ans allait faire, non ?

Quoi qu’il en soit, nous devrons simplement attendre et voir qui finira par assumer le rôle et les responsabilités de Bond, ce qui pourrait ne pas être avant longtemps. En attendant, les fans peuvent enfin voir Craig lors de sa dernière sortie en tant que Bond lors de la première de No Time to Die dans les salles le 8 octobre.

