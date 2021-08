Daniel Craig dit qu’il ne laissera pas sa fortune à ses enfants

Daniel Craig n’a pas l’intention de léguer sa fortune à ses enfants en raison d’une aversion fondamentale pour l’héritage, dit-il. L’acteur de 53 ans a parlé de ses projets dans une récente interview avec Candis Magazine. Il a déclaré qu’il prévoyait simplement de “se débarrasser” de sa fortune plutôt que de laisser à ses enfants l’argent de toute une vie.

“Je ne veux pas laisser de grosses sommes à la prochaine génération”, a déclaré Craig. “Je pense que l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de s’en débarrasser ou de le donner avant de partir… N’y a-t-il pas un vieil adage selon lequel si vous mourez en tant que personne riche, vous avez échoué ?” Craig n’a laissé aucune indication sur la façon dont il pourrait donner son argent le moment venu, bien qu’il existe sans aucun doute maintenant des organisations caritatives qui surveillent de près l’acteur.

Craig est devenu un homme riche grâce à son temps en tant qu’acteur de premier plan, en particulier à travers la franchise James Bond. Au cours de l’interview, il a mentionné l’industriel américain Andrew Carnegie, dont il se souvient qu’il avait fait don d’une énorme fortune avant sa mort sous forme de dons de bienfaisance. Pour Craig, cela “montre à quel point il était riche parce que je parie qu’il en a gardé une partie aussi”.

Craig a deux enfants – une fille de 29 ans nommée Ella de son mariage avec Fiona Loudon, et une fille de 3 ans avec son épouse actuelle Rachel Weisz. Weisz a également un fils de 15 ans issu de son précédent mariage avec le réalisateur Darren Aronofsky. Jusqu’à présent, aucun de ces enfants n’a commenté la révélation publique de Craig selon laquelle ils n’obtiendront pas un gros héritage.

CelebrityNetWorth.com estime la valeur nette de Craig à 160 millions de dollars. Selon un rapport de GQ, il a été payé 25 millions de dollars pour reprendre son rôle de James Bond une fois de plus dans Pas le temps de mourir. Après plusieurs retards, le film devrait enfin sortir en salles en octobre.

Bien que ce soit la source de la majeure partie de cette richesse, Craig a parfois dénigré la franchise James Bond. En juin, il avait confié aux intervieweurs de Total Film qu’il ne s’attendait pas à revenir pour ce dernier film. Il a déclaré: “Je pensais que je n’étais probablement pas physiquement capable d’en faire un autre. Pour moi, c’était très clair que je ne revenais pas.”

Les commentaires de Craig font déjà des vagues sur les réseaux sociaux. Une personne a tweeté : « Son argent aurait déjà apporté tellement à ses enfants… la sécurité, un manoir où vivre, tout ce que leur cœur désire mais surtout, une très bonne éducation et des contacts… vous ne partirez peut-être pas. eux n’importe quoi mais ils en ont déjà bénéficié bien au-delà de nos rêves.” Un autre a ajouté : « Pourquoi ne leur apprendrait-il pas à l’utiliser pour générer plus de richesse et en donner encore plus ?