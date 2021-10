Daniel Craig écrase le sketch SNL de la co-star de James Bond Rami Malek

Daniel Craig a fait une apparition surprise aux côtés de sa co-star de No Time To Die Rami Malek dans Saturday Night Live.

L’acteur oscarisé, 40 ans, a fait ses débuts chez SNL samedi et a bénéficié d’un peu d’aide de la part de l’acteur de 53 ans.

Daniel est apparu dans un sketch où Rami et le comédien Kenan Thompson ont tenté d’auditionner pour le rôle du défunt chanteur Prince dans un nouveau film biopic réalisé par Jordan Peele.

Après plusieurs séries d’auditions, Rami et Kenan étaient les deux seuls restants et ont pris part à une décision qui impliquait d’interpréter la célèbre ligne de guitare de la chanson à succès de Prince, Kiss.

La star de Skyfall s’est ensuite écrasée sur la scène et a clairement raté le mémo de mode alors qu’il se présentait comme un prince médiéval au lieu de rendre hommage à l’icône de la mode tardive.

S’adressant au panel, Daniel a déclaré: «Est-il trop tard pour auditionner pour le prince? C’est un film d’horreur. Il s’agit de racisme, n’est-ce pas ? Je suis là, je suis prêt. Puis-je au moins essayer ?’

Rami joue le méchant de Bond Lyutsifer Safin dans Pas le temps de mourir (Photo: MGM/Eon/Danjaq/UPI/Kobal/REX/Shutterstock)

Daniel a accueilli le dernier SNL pré-pandémique en mars de l’année dernière, faisant la promotion de son dernier film de James Bond No Time To Die. La sortie du film avait été reportée quelques jours plus tôt face à la crise sanitaire grandissante.

Rami a récemment révélé qu’il serait « très surpris » si Daniel n’obtenait pas une nomination aux Oscars pour son dernier tour en tant que 007.

Au cours du petit-déjeuner capital avec Roman Kemp, Rami a déclaré: « Je serais fou si je ne considérais pas, si tout le monde ne considérait pas cet incroyable acteur comme étant dans cette position, la quantité de stress, l’éthique de travail, la discipline de Daniel sur définir c’est une chose.

Plus : James Bond



«Et puis pour ajouter à sa capacité d’acteur, c’est sans pareil.

« Il y a de la sophistication, de l’élégance, des nuances, de l’humour qui, je pense, devraient être récompensés et considérés dans sa performance et je serais très surpris si ce n’était pas cette année. »

No Time To Die est maintenant dans les cinémas et Saturday Night Live revient le week-end prochain.

