Daniel Craig est honnête à propos de la pression de jouer James Bond dans la nouvelle bande-annonce du documentaire Apple TV +

Être James Bond : l’histoire de Daniel Craig couronne les 15 années d’aventures de Daniel Craig en 007 avec des détails que même les plus purs fans de Bond voudront apprendre. De plus, si vous êtes un acteur qui veut vraiment être considéré pour le rôle de James Bond, publiez No Time To Die, alors ce documentaire est particulièrement essentiel. Et peu importe qui vous êtes, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour regarder cette rétrospective intrigante, qui nous a également donné cette affiche magnifiquement candide qui explique à peu près ce que ce film essaie de réaliser :