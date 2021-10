Daniel Craig explique pourquoi ‘Quantum of Solace’ était un ‘S–Show’ après le succès de ‘Casino Royale’

Avant la sortie en salles de No Time to Die, le dernier film de la collection James Bond, son personnage principal Daniel Craig revient sur ses autres films de la franchise. Craig est apparu sur The Empire Film Podcast, où il a révélé qu’il ne revenait pas sur son temps à faire Quantum of Solace avec tendresse –– qualifiant l’expérience de “s–– show”. Le film de 2008 était le deuxième de ses cinq films Bond.

“J’aimerais en quelque sorte [for] la personne que j’étais quand j’ai fait Casino. Trop de connaissances n’est parfois pas une bonne chose. J’étais en quelque sorte dans le noir à propos de beaucoup de choses, de la façon dont les choses fonctionnaient, de leurs mécanismes, de la façon dont le monde considérait vraiment Bond – toutes ces choses. Je ne les comprenais tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: “Puis j’ai commencé à les comprendre, le poids de cela s’est en quelque sorte réduit. Le problème avec [Quantum of Solace], c’était un peu un spectacle de merde, pour dire le moins, tout le poids était là, je pense en quelque sorte, ce qui m’a probablement fait enfermer. Heureusement, pour moi, il s’agissait de le desserrer et de le desserrer et d’essayer de revenir à ce sentiment de Casino, qui était “C’est James Bond, allez, amusez-vous”. Passons un bon moment.'”

Sur son premier film Bond Casino Royale, Craig n’avait que de belles choses à dire sur le travail. “Je me souviens [shooting Casino Royale] avec une immense tendresse. Et toute cette autre merde se passait autour de ça, ce qui n’avait aucun sens à l’époque parce que je savais que nous avions un bon film, je savais que Casino était bon. Vous vous dites en quelque sorte : ‘Attendez et voyez, ça va être génial, ne vous inquiétez pas'”, a-t-il déclaré.

Il a également remercié MGM et Universal d’avoir limité son nouveau film à une sortie en salles, contrairement à la tendance actuelle des sorties en streaming. “Heureusement, [MGM and Universal] étaient incroyablement courageux et ont dit “Nous voulons mettre ça dans les cinémas, attendons.” Parce que je suis sûr que les rumeurs circulaient selon lesquelles cela pourrait être diffusé, cela pourrait être vendu à un service de diffusion en continu, et ce serait… Cela semblait faux », a déclaré Craig. No Time to Die sortira en salles le 8 octobre. .