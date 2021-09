Daniel Craig montre plus de peau que Bond Girls en un rien de temps ⋆ 10z viral

Daniel Craig montrera plus de peau dans le prochain Pas le temps de mourir que les Bond girls, dit la star de 53 ans. En tant que 25e opus de la franchise d’espionnage emblématique et dernier de la carrière de Craig en tant que 007, Pas le temps de mourir a beaucoup d’attentes. Qu’il puisse ou non avancer dans une nouvelle direction qui convient à l’air du temps actuel n’est pas une tâche facile, et il y a eu beaucoup de débats ces dernières années sur qui peut aider à donner une nouvelle vie à Bond après Craig.

Bien sûr, les retards importants survenus à la suite de la pandémie de Covid-19 en cours ont joué un rôle non négligeable dans l’environnement quelque peu tendu entourant Pas le temps de mourir. Ce n’est pas non plus la première fois qu’un événement extérieur a le potentiel d’affecter le dernier versement de Bond. En 2008, lorsque le suivi de Casino Royale, Quantum of Solace, a commencé à tourner, le scénario n’était pas terminé, grâce à la grève des scénaristes. Le résultat final était un film de Bond qui est largement considéré comme le plus faible du mandat de Craig en tant que super espion. Il y a aussi le problème d’une franchise qui a dépendu d’un certain degré de masculinité toxique pour créer une dynamique au fil des ans. Fini le temps où un héros traite les femmes comme des objets – quelque chose que la série Bond a eu du mal à se débarrasser.

Ce qui est prometteur avec No Time to Die, c’est que des mesures ont déjà été prises pour faire entrer Bond dans une nouvelle ère. Le fait que Phoebe Waller-Bridge ait été amenée à peaufiner et à réécrire le scénario signifie qu’elle n’est que la deuxième femme à travailler comme scénariste sur l’une des entrées de la franchise. De plus, Craig lui-même sait qu’il est temps pour Bond de changer, et comme The Guardian l’a récemment rapporté, 007 est même prêt à montrer plus de chair pour les caméras que n’importe laquelle des filles de Bond dans Pas le temps de mourir. Comme Craig l’a dit à ce sujet, il est « plus nu que les femmes. Je l’ai conçu de cette façon.

Alors que certains pourraient voir l’aveu de Craig comme la preuve qu’il est plus intéressé à escalader son image de sex-symbol qu’à aider à donner une nouvelle direction à la franchise, il est vrai que la série a vraiment besoin d’offrir à ses personnages féminins quelque chose de plus à faire que de se montrer peau. Son affirmation selon laquelle il a “conçu” le personnage pour qu’il soit plus nu que les femmes du film est peut-être un peu étrange, mais cela en dit long sur la direction que prend Bond. Cette direction a le potentiel de changer toute la série en faveur de quelque chose de jamais vu auparavant dans le canon de Bond, et ce genre de progrès est fascinant pour certains et préoccupant pour d’autres. Le 007 d’Ian Fleming est une icône du cinéma depuis plus de six décennies maintenant, donc bricoler la formule qui l’a fait prospérer peut susciter des inquiétudes quant à la suite.

C’est peut-être mieux pour les fans de considérer le fait que le genre de transformation instantanée que Casino Royale a apporté à la franchise faisait partie de l’image plus grande de 007. No Time to Die pourrait être le dernier Bond de Craig, et ce qui est acceptable socialement est bien différent aujourd’hui. était en 2006. Mais cela ne signifie pas que les changements dans No Time to Die sont soudains et inattendus. Il y avait des signes dans Casino Royale que Bond devenait quelqu’un de différent de ses itérations passées de féminisation proposées. Et tout comme Pas le temps de mourir ne sera pas le début d’un tout nouveau Bond, ce ne sera pas non plus la fin de nombreux aspects du traditionnel 007.

Pas le temps de mourir/James Bond 25 (2021)Date de sortie : 08 oct. 2021

