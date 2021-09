in

Daniel Craig ne pense pas que James Bond devrait être une femme. L’acteur a parlé au magazine Radio Times de son opinion sur l’agent 007 comme étant une femme. Et bien qu’il ne pense pas que ce genre de rôles devrait être attribué aux femmes, il pense que les femmes et les personnes de couleur devraient avoir des rôles de ce calibre.

“La réponse est très simple. Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un aussi bon rôle que James Bond, mais (James Bond) pour une femme ?”

Honnêtement, pourquoi veulent-ils que James Bond soit une femme s’il est un homme, le personnage est un homme ! Ils peuvent faire un personnage aussi bon que James mais pour une femme, ce serait bien mieux et bien, tu ne penses pas ?

Bien que James Bond soit un homme pour l’instant, le film Pas le temps de mourir amener plus de femmes à bord, à la fois devant et dans les coulisses. Lashana Lynch a rejoint le casting en tant qu’agent qui a été largement commenté comme prenant la place de 007 (vous savez, ils ont dit qu’elle était la nouvelle Jane Bond !) Et l’actrice de “Fleabag” Phoebe Waller-Bridge lui a donné un coup de main. , avec Daniel Craig révélant qu’elle était parfaite dans ce domaine.

“Elle a un humour diabolique. Son influence imprègne une grande partie de ce film. Elle a suivi cette ligne fantastique de garder le thriller et d’être très amusant. Mais Phoebe n’est pas venue pour changer Bond. Elle est venue pour l’amener à la vie, mais c’est une fan. Bond, je n’allais pas l’emmener dans une direction différente. “

Ainsi, Daniel Craig ne pense pas que James Bond devrait être une femme. Se mettre d’accord! Je pense que ce serait mieux s’ils créaient de nouveaux personnages au lieu de vouloir changer ceux qui existent déjà.