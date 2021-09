Daniel Craig n’était pas considéré comme un homme de premier plan. C’est jusqu’à ce que les producteurs de James Bond aient tout changé

Barbara Brocoli : J’ai toujours pensé à Daniel, parce que j’avais vu beaucoup de choses, de Our Friends in the North, et puis évidemment, Enduring Love et The Mother. Et j’ai toujours eu l’impression qu’à chaque fois qu’il était à l’écran, on ne pouvait regarder personne d’autre. Vous seriez intéressé par les trucs de la scène, mais il est juste… il est éclairé de l’intérieur. Je me souviens de la chose qui m’a vraiment marqué, et je me suis dit: “Ce doit être lui”, c’était des années avant tout. C’était dans Elizabeth, lui marchant dans le couloir. Et c’était comme si c’était la personne la plus charismatique que j’aie jamais vue à l’écran. Il était donc clair qu’il était une star de cinéma et un grand acteur pour démarrer.

Michael G. Wilson : Je pense que pour mettre les choses en perspective, à ce moment de la carrière de Daniel, il n’était pas considéré comme un homme de premier plan. Ce n’était pas ce que les gens pensaient de lui. Ils pensaient qu’il était un grand acteur de soutien, et Barbara et moi pouvions voir qu’il était en fait un homme de premier plan.