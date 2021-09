Daniel Craig rejette que son successeur en tant que nouveau James Bond soit une femme

Daniel Craig fait face à sa dernière mission en tant que James Bond dans Pas le temps de mourir. Avant un moment d’adieu, l’acteur a rejeté que son successeur dans le rôle de l’espion britannique emblématique soit une femme. “Pourquoi une actrice devrait-elle jouer 007 alors qu’elle devrait avoir un rôle tout aussi bon créé pour elle?”

Craig croyait qu’Hollywood devrait créer de meilleurs personnages féminins et s’adresser également aux non-Caucasiens. “La réponse est très simple. Il devrait y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et pour les acteurs non caucasiens. Pourquoi ne peuvent-ils pas avoir des personnages aussi bons que Bond et qui sont conçus pour eux ? », a-t-il déclaré dans une interview pour Radio Times.

L’acteur souligne ainsi que c’est l’industrie du cinéma qui doit miser sur la création de nouvelles sagas et franchises conçues dès le départ pour être dirigées par des actrices ou acteurs non-caucasiens. Dans une lignée très similaire se trouve la productrice de la saga, Barbara Broccoli, qui a déjà souligné que 007 sera toujours un personnage masculin.

“Il peut être de n’importe quelle ethnie ou couleur, mais ce sera un homme”, a-t-il déclaré à Variety. « Je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages conçus pour les femmes, qui sont des protagonistes fortes et puissantes. Je ne suis pas intéressé à prendre un personnage masculin et à ce qu’une femme le joue. Je pense que les femmes sont bien plus intéressantes que ça », a-t-elle soutenu.

En effet, Broccoli, dans une interview de 2018 pour The Guardian, a cité la propre évolution de Bond comme un exemple de changement. Regardez la façon dont le monde a changé. Je pense que Bond a évolué et s’est transformé avec le temps. J’ai essayé de faire ma part [como productora] et je pense que, notamment, avec les films de Daniel Craig, ils ont su mettre à jour la manière dont les femmes sont représentées », a-t-il souligné.

