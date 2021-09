Daniel Craig revient en tant que bande-annonce finale de James Bond Pas le temps de mourir

Daniel Craig reviens comme James Bond Bande annonce finale de Pas le temps de mourir. On pense que c’est le dernier opus de l’acteur en tant qu’agent 007, bien qu’ils disent qu’il pourrait revenir …

Au Pas le temps de mourirBond a quitté le service actif et s’est retiré en Jamaïque. Leur paix est perturbée lorsqu’un vieil ami de la CIA, Felix Leiter, se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé devient plus instable que prévu, menant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Le nouveau film de James Bond avec Daniel Craig ouvre le 8 octobre. Seront également en vedette Léa Seydoux, Ben Whishaw, Rami Malek, Lashana Lynch et Ana De Armas.

Voir la bande-annonce de Pas le temps de mourir ensuite. Il existe deux versions, une pour les USA et l’autre pour l’International. Aux USA, on dit tout depuis le début. J’en ai un avec sous-titres. Prendre plaisir!

J’ai hâte !!

