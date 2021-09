Daniel Craig se souvient des blessures commerciales avec Dave Bautista lors du tournage de Spectre, et les deux sonnent Gnarly

Nous faisions cette scène, c’était une séquence de combat dans un train à Spectre. Nous avons appris cela pendant des semaines, et des semaines, et des semaines, et des semaines. En gros, vous passez une semaine à le tourner et Dave était vraiment génial avec moi, mais c’est un grand, grand gars, et j’oublie à quel point il est grand. Il me jetait en quelque sorte contre ce mur et il était très doux, parce qu’il devrait donc… c’est faire semblant. J’ai juste dit : ‘Dave, Dave, mon pote, ça va. Allons y. Vous pouvez me balancer un peu. Ne t’en fais pas. Je vais bien.’ Alors, il l’a fait. J’ai fini sur le mur, mais mon genou était en quelque sorte là-bas quelque part. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu.’ Je savais que c’était horrible. Quiconque a eu ce genre de blessure, vous savez juste dans votre tête que quelque chose ne va pas.