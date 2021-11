L’adaptation en direct de Netflix d’Avatar: The Last Airbender a remporté une star de la liste A cette semaine. L’acteur Daniel Dae Kim incarnera Fire Lord Ozai dans l’adaptation, selon un reportage de TV Line. Cela fait de Kim le cinquième acteur confirmé dans le casting et le premier à avoir déjà eu des rôles de voix off dans la série animée originale.

Kim incarnera l’antagoniste principal dans Avatar, face à Gordon Cormier dans le rôle d’Aang, Kiawentiio dans le rôle de Katara, Ian Ousley dans le rôle de Sokka et Dallas Liu dans le rôle du prince Zuko. Kim est surtout connu pour avoir joué Jin-soo Kwon dans Lost et Chin Ho Kelly dans Hawaii Five-O, mais il n’est pas étranger à la franchise Last Airbender. Dans la série originale, il a joué le général Fong trop zélé dans la saison 2, épisode 1, « The Avatar State », et dans The Legend of Korra, il a joué le père d’Asami, Hiroshi Sato dans un total de 7 épisodes.

Selon Netflix, la version live-action d’Ozai est un « chef impitoyable de la Nation du Feu qui exige que tout le monde soit à la hauteur de ses normes impossibles, en particulier son fils adolescent, le prince Zuko. La volonté d’Ozai de conquérir et d’unir le monde sous le maître du feu la règle est un fardeau familial – il croit que c’est son destin de finir une guerre déclenchée par ses ancêtres. »

Dans la série originale, Ozai était joué par Mark Hamill, mais le renouveau s’efforce de recruter des acteurs asiatiques et insulaires du Pacifique pour mieux représenter les cultures sur lesquelles ce monde fantastique est basé. C’est en réponse au film d’action en direct critique sorti il ​​y a près d’une décennie.

Kim a publié des nouvelles sur Twitter et Instagram, avec la légende « Il fait chaud ici. » Les fans n’ont pas tardé à commenter leurs félicitations et leur enthousiasme, car beaucoup pensaient que Kim était le choix parfait pour ce rôle. L’un d’eux a écrit: « J’ai peur pour cette action en direct après la gravité de M. Night [Shyamalan] a manqué de respect au spectacle. En espérant de bonnes choses ici, je suis ravi de vous voir en tant que seigneur du feu. »

Avatar: The Last Airbender est une série animée fantastique qui a été diffusée pour la première fois sur Nickelodeon de 2005 à 2008, et a conservé son énorme succès grâce à la disponibilité du streaming dans les années qui ont suivi. La nouvelle adaptation en direct présentait à l’origine les créateurs de la série Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko en tant que showrunners et producteurs exécutifs. Cependant, les deux ont quitté le projet en août 2020, citant des différences créatives par rapport à Netflix.

En février, ViacomCBS a annoncé le lancement d’Avatar Studios en tant que nouvelle division de Nickelodeon, avec DiMartino et Konietzko comme directeurs créatifs. Le studio devrait développer de nouvelles séries d’animation et films se déroulant dans l’univers Avatar, qui pourraient sortir sur Nickelodeon et/ou sur le service de streaming Paramount+. Depuis lors, il n’y a eu que des spéculations sur le nombre d’émissions ou de films en développement et sur leur contenu.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucune date de sortie en place pour les projets d’Avatar Studios ou la nouvelle adaptation en direct de Netflix d’Avatar: The Last Airbender. Cependant, avec la distribution principale en place, les fans s’attendent à de grandes nouvelles bientôt.