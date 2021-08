Daniel Dubois a gagné au premier tour

in

Dubois-Cusumano

poids lourd britannique Daniel Dubois (17-1, 16 KO) a battu l’Amérique du Nord par TKO au premier tour Joe Cusumano (19-4, 17 KO) d’un coup qui lui est passé près de la nuque, sans autre historique, lors de la soirée qui s’est tenue hier au Rocket Mortgage FieldHouse dans l’Ohio (USA).

Dans un autre combat de la nuit, l’ancien champion du monde des super-légers, le Biélorusse Ivan Baranchyk (20-3, 13 KO) perdu par abandon à l’entame du huitième round face aux Nord-Américains L’amour du Montana (16-0-1, 8 KO), qui a clairement dominé le match, voyant Baranchyk ralentir et bien pire, probablement après la défaite face à José Zepeda.

D’autre part, le Portoricain Amanda Serrano (41-1-1, 30 KO) a conservé ses couronnes mondiales poids plume WBC et WBO, battant la Mexicaine aux points dans une décision unanime (99-91, 98-82 et 97-93) Marché Yamileth (18-3, 5 KO), qu’elle a dominé du début à la fin et s’avérant être l’une des meilleures boxeuses de la dernière décennie.

Combattant de Manchester, frère de Tyson Fury, Tommy fureur (7-0, 4 KO) a battu très clairement les points nord-américains chez les mi-lourds Anthony Taylor (0-2) et le youtubeur Jacques Paul (4-0, 3 KO) a battu son compatriote américain Tyron Woodley (0-1) par points en décision partagée. Mauvais combat, Paul est passé du dessus au dessous et a presque perdu.