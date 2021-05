Daniel Dubois est impatient d’aller après une blessure à l’œil et dit qu’il n’est toujours «pas trop loin derrière les meilleurs gars» comme Anthony Joshua et Tyson Fury et qu’il vise le titre mondial

Sept mois après sa difficile défaite face à Joe Joyce, Daniel Dubois s’apprête à revenir à nouveau sur le ring.

Le joueur de 23 ans s’est remis de l’horrible blessure à l’œil qui l’a forcé à se mettre à genoux et à mettre fin au concours – maintenant il est impatient d’y aller.

Dubois a été grièvement blessé par Joyce en novembre alors que les yeux enflaient

Quand il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas voir clairement, il a décidé de mettre fin à la nuit et de survivre pour se battre un autre jour

“J’ai dû prendre une décision instantanée”, a-t-il expliqué à talkSPORT à la fin de son combat en novembre, ce qui aurait pu sérieusement endommager sa vue.

« Avec le recul, c’est peut-être la meilleure chose qui aurait pu arriver. J’ai toujours la vue et les blessures ont guéri et sont prêtes à revenir.

Il a également l’impression qu’une chance pour le titre mondial se profile toujours à l’horizon. Mais il doit d’abord affronter Bodgan Dinu le 5 juin.

“Très excité”, a déclaré Dubois à talkSPORT à propos des combats à nouveau. «Je l’ai manqué d’une certaine manière. J’ai raté la compétition. J’adore me battre, j’adore concourir et aller pour le «grand» comme on l’appelle et chasser cette gloire.

Dubois est considéré comme l’un des talents les plus brillants de la boxe

«Puis-je encore apprendre? Je pense que je peux, je n’ai que 23 ans. J’ai de plus gros défis devant moi et j’espère, définitivement, un titre mondial tiré dans pas trop longtemps.

Joyce, qui était en train de perdre sur les tableaux de bord des juges au moment de leur concours des poids lourds en novembre, est passé à la lutte pour la WBO depuis la victoire tandis que Dubois a dû se reconstruire.

Le natif de Londres a exprimé sa conviction qu’il n’est toujours pas trop loin derrière les meilleurs du secteur malgré la perte.

«Je dois être bien assorti et me mettre en bonne position pour me battre pour de bons titres et des choses comme ça.

«Dans le combat de Joe Joyce, je ne le vois pas comme si j’étais sur le point d’être assommé ou de recevoir une raclée brutale – je ne l’étais pas. Ce sont des petites choses qu’il a ramassées avec mon style dont il a profité.

Mark Tibbs a appelé pour retirer Billy Joe Saunders de son combat avec Canelo et l’entraîneur s’est brièvement lié avec Dubois par la suite.

“C’est un représentant olympique expérimenté qui a combattu partout dans le monde, un combattant très expérimenté donc, je ne suis pas trop loin derrière les grands”, a déclaré Dubois.

Martin Bowers était l’entraîneur de longue date de Dubois au Peacock Gym et bien que Bowers fasse toujours partie de l’équipe, le boxeur a cherché une formation différente avant son retour.

«Cela a été difficile d’une certaine manière. Certaines décisions ont dû être prises et ma carrière a dû vraiment prendre du recul. J’ai ressenti le besoin de réfléchir à certaines choses et à ce que je faisais pour pouvoir avancer à nouveau. Je suis prêt à passer à autre chose maintenant.

Dubois s’était lié avec l’entraîneur de Billy Joe Saunders, Mark Tibbs, mais est finalement revenu à son idée originale de s’associer à Shane McGuigan.

« En fait, nous n’avons fait qu’une seule séance avec Mark Tibbs », a expliqué Dubois.

« Après son retour d’Amérique de son combat avec Billy Joe Saunders et après cette session, j’ai pensé que tout se passait bien ! Je me suis dit: «Oui, nous pourrions peut-être faire fonctionner cette chose» – mais après, il nous a envoyé un texto disant qu’il avait d’autres engagements et qu’il ne pouvait malheureusement pas me former.

Dubois a maintenant une fiche de 15-1 (14 KO)

« Après cela, nous avons dû faire un demi-tour rapide et revenir à Shane [McGuigan] et vous savez quoi, avant tout cela, Shane travaillait avec ma sœur Caroline juste avant son parcours olympique et j’ai vu de grandes améliorations dans son style et sa boxe et j’ai pensé “oui, je veux essayer ce type”.

“Mais, nous sommes d’abord allés chez Mark Tibbs, alors nous y sommes, de retour au début.”

Dubois a été présenté comme le prochain grand poids lourd britannique par beaucoup dans l’industrie et avec Anthony Joshua et Tyson Fury se battant, espérons-le, pour toutes les billes d’ici la fin de l’année, Dubois veut se remettre sur la scène.

Et le voyage commence avec Dinu.