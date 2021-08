Daniel Dubois fera ses débuts aux États-Unis

in

L’anglais Daniel Dubois (16-1, 15 KO), chez les poids lourds, et Tommy fureur (6-0, 4 KO), en croisière, fera ses débuts aux Etats-Unis le 29 août, lors de la soirée Showtime menée par le youtuber dans un match de boxe Jacques Paul Oui Tyron Woodley, ancien champion d’arts martiaux mixtes.

Dubois affrontera le vétéran Joe Cusumano (19-3, 17 KO), un rival de deuxième ligne comme Bogdan Dinu, attendant de continuer à retrouver des sensations après la défaite face à Joe Joyce ; ce sera dix tours. Le petit frère de Tyson Fury se battra en six rounds contre Anthony Taylor, également du MMA. On dit que Jake Paul et Fury pourraient se rencontrer dans un proche avenir, s’ils gagnent tous les deux ce soir à Cleveland. Ce serait un vrai test pour voir si la star des réseaux sociaux a le niveau, comme il le proclame, pour faire une belle carrière de boxeur.

Il a également été officialisé qu’au gala il y aura un grand combat féminin, les championnats du monde WBC et WBO de Amanda Serrano (40-1-1, 30 KO) risqué contre Marché Yamileth (18-2, 5 KO) et aura d’autres attractions telles que Ivan Baranchyk (20-2, 13 KO) au poids welter ou Charles Conwell (15-0, 11 KO) chez les super-welters, face à des rivaux qui les font travailler.