Daniel Dubois vs Bogdan Dinu en direct: comment regarder le retour de Dynamite ce week-end

Daniel Dubois a promis un « KO dévastateur » contre son rival des poids lourds Bogdan Dinu lors de leur affrontement ce week-end.

Dubois revient sur le ring ce samedi et cherchera à vaincre Dinu et à remporter le titre intérimaire des poids lourds WBA au Telford International Centre.

Daniel Dubois a été grièvement blessé par Joe Joyce en novembre

A tout juste 23 ans, le boxeur britannique a 11 ans de moins que son adversaire, et va devoir livrer une rude bataille.

Après avoir subi une horrible blessure à l’œil lors de sa dernière défaite contre Joe Joyce, il aura à cœur de montrer au monde de quoi il est fait.

Dinu se lance dans le combat avec une fiche de 20-2 avec 16 KO et une riche expérience qu’il a accumulée au cours de ses 13 ans de carrière.

L’ex-Love Islander Tommy Fury, demi-frère de Tyson, figure également dans l’undercard.

Dubois v Dinu : Date et comment regarder

Dubois et Dinu s’affronteront le samedi 5 juin au Telford International Centre.

Les combattants devraient sonner à pied vers 22 heures.

Il sera diffusé en direct sur BT Sport 1, avec une couverture en cours à partir de 19h.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser en direct l’événement via l’application sur leur ordinateur, leurs appareils mobiles et leurs tablettes.

Alternativement, les clients de téléphones EE peuvent regarder l’action GRATUITEMENT avec un essai de trois mois sur l’application BT Sport – envoyez simplement SPORT au 150.

Dubois contre Dinu : EN DIRECT sur talkSPORT

Le commentaire complet du combat sera en direct GRATUITEMENT sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 20h.

Adam Catterall, Andy Clarke et Spencer Oliver vous apporteront toute l’action en direct tout au long de la soirée.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Dubois contre Dinu : Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Daniel Dubois contre Bogdan Dinu – pour le titre intérimaire des poids lourds WBAArchie Sharp v Marcio Soza – pour le titre mondial vacant de super plume WBOTommy Fury v Jordan GrantNathan Heaney v Iliyan MarkovDaniel Buciuc v Naeem AliGeorge Bance v Des NewtonAdan Mohamed v Luke FashCaoimhin Agyarko v TBALiam Davies v TBADubois v Dinu: Qu’est-ce qui a été dit?

Daniel Dubois : « Je suis ravi d’être de retour sur le ring le 5 juin après la frustration d’être tenu à l’écart du gymnase et de faire ce que j’aime faire pendant plusieurs mois après mon dernier combat.

“C’est ma chance de rappeler aux gens ce que je suis vraiment, c’est-à-dire gagner des combats de manière dévastatrice. Je n’ai pas besoin de faire d’excuses pour le combat de Joe parce que tout le monde pouvait voir le problème avec ma vision, mais Joe a gagné juste et carré et nous passons. »

Bogdan Dinu : « Daniel a perdu une guerre difficile la dernière fois qu’il a boxé, mais à mon avis, il a besoin de plus d’expérience. J’ai l’expérience. Je ne sais pas s’ils ont fait une erreur (me choisir). Je suis prêt, je viens gagner et ce sera une guerre dès le premier tour.

«Je ne suis pas surpris qu’il m’ait choisi pour son retour. Si vous voulez gagner des titres, vous devez toujours affronter de bons combattants lors de grands spectacles. «Daniel est un bon combattant, mais il a besoin d’apprendre et d’avoir plus de combats. De bons combats, pas seulement contre des combattants réguliers qui perdent au premier tour. »