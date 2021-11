Daniel Ek investit 115 millions de dollars dans la société de défense basée sur l’IA Helsing

Après avoir tenté d’acheter Arsenal FC plus tôt en 2021, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a maintenant investi 100 millions d’euros (115,21 millions de dollars au taux de change actuel) dans la société de défense basée sur l’IA Helsing.

Daniel Ek, 38 ans, s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la pièce de plusieurs millions de dollars, qui a été réalisée spécifiquement par Prima Materia, la « société d’investissement européenne » du natif de Stockholm. Ek vaut actuellement 4,5 milliards de dollars, selon Forbes, et en septembre 2020, le cofondateur de Spotify a révélé son intention de contribuer à hauteur d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars) aux startups européennes au cours de la prochaine décennie.

Gardant à l’esprit l’engagement de plus d’un milliard de dollars d’Ek, Helsing, dont le siège est à Munich, a été fondée en 2021 et se présente comme « un nouveau type de société de sécurité et d’intelligence artificielle » qui vise à transformer « les données de capteurs non structurées en avantage informationnel pour les gouvernements démocratiques ».

De plus, l’entreprise de défense basée sur l’IA – qui n’a rejoint Twitter qu’en août – souligne également qu’elle a « une mission d’aider à protéger les démocraties libérales dans un monde de plus en plus volatile », notamment en générant des images et des cartes en temps réel des champs de bataille.

Le fondateur de NaturalMotion, Torsten Reil, a cofondé Helsing et en est actuellement le PDG, le cofondateur (et ancien commissaire spécial du ministère fédéral allemand de la Défense) Gundbert Scherf ayant signé en tant que président et COO. Et le professionnel de l’IA Niklas Koehler, également co-fondateur, est le chef de produit de Helsing.

Inutile de dire qu’Ek – qui fait maintenant partie du conseil d’administration de Helsing – a perdu plus de 100 millions de dollars sur une société d’intelligence artificielle qui a fait ses débuts il y a quelques mois à peine semble refléter son vif intérêt et sa confiance dans le potentiel à long terme de l’IA. (Malgré son déploiement résolument récent, Helsing était évalué à environ 400 millions d’euros/460,52 millions de dollars dans l’augmentation.)

Et sur ce front, Spotify a obtenu un certain nombre de brevets liés à la technologie de l’IA, y compris, mais sans s’y limiter, un « analyseur de mots parlés » qui évalue, étiquette et classe automatiquement les chansons en fonction de leurs paroles – en plus d’un système conçu pour cibler les auditeurs avec « mesures de la nostalgie ».

La semaine dernière, Spotify a fait face à de nouvelles critiques sur un brevet différent pour le moment, qui décrit une technologie qui analyserait «l’état émotionnel» des voix des utilisateurs (ainsi que les bruits de fond) et recommanderait la musique en conséquence. Access Now, une organisation à but non lucratif axée sur la technologie, qui s’était déjà prononcée contre le «brevet terrifiant», a appelé les principaux acteurs de Spotify à dénoncer le système décrit.

Comme on pouvait s’y attendre, étant donné que cette critique vocale était dirigée contre les plans d’IA d’un service de streaming musical, certains utilisateurs de médias sociaux expriment leurs inquiétudes quant aux pièges potentiels associés à la vente de systèmes de défense d’IA aux gouvernements. Mais Ek, dans un communiqué annonçant l’investissement, a vanté « l’énorme opportunité de l’Europe de diriger la construction de systèmes d’IA dynamiques de manière éthique, transparente et responsable ».

Plus tôt ce mois-ci, Spotify et Peloton ont élargi leur partenariat, et Spotify dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 a révélé qu’il avait craqué 172 millions d’utilisateurs payants dans le monde – avec 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) en vue.