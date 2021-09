Daniel Evans s’impose en seizièmes de finale de l’US Open

03/09/2021 à 23h30 CEST

Daniel Evans, britannique, numéro 27 de l’ATP et tête de série numéro 24, s’est imposé en seizièmes de finale de l’US Open en quatre heures et neuf minutes par 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 et 7 (7) -6 (1) à Alexeï Popyrine, joueur de tennis australien, numéro 73 de l’ATP. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Evans a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 62% au premier service, a commis une double faute et a réussi à remporter 66% des points de service. Quant à Popyrin, il a également réussi à casser 5 fois le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 55%, 13 doubles fautes et 61% de points obtenus au service.

Evans affrontera le Russe en huitièmes de finale Daniel Medvedev, numéro 2 et tête de série numéro 2, dimanche prochain à partir de 17h00, heure espagnole.

Ce championnat se déroule en New York du 24 août au 12 septembre sur court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent au tournoi et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.