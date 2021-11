Daniel Farke donne une garantie Norwich après la première victoire de Prem de la saison

Daniel Farke a rappelé à tous ceux qui doutaient de Norwich City de ne pas les radier malgré son incapacité à «garantir» la sécurité après leur première victoire de la saison de Premier League.

À la onzième fois, Norwich a repris le chemin de la victoire en tant que club de Premier League. Ils ont battu leur autre promu Brentford 2-1 lors d’un match à l’extérieur. Les buts ont été marqués par Mathias Normann et Teemu Pukki pour les Canaries.

Brentford a riposté en seconde période, mais Norwich a tenu bon pour remporter trois points importants dans la bataille contre la relégation.

Ils se sont encore livrés à une bataille difficile après un début lent, mais le manager Farke est soulagé d’avoir augmenté son total de points de deux à cinq.

Farke a déclaré à BBC Sport : « Avoir la première victoire sous la ceinture est un grand soulagement pour tout le club et les joueurs.

« Il y a eu des critiques et des pressions. Nous devons gagner beaucoup, beaucoup de points et ça fait du bien d’avoir les trois points aujourd’hui.

« À ce niveau, tous les matchs sont incroyablement serrés. Il s’agit de marges fines mais nous méritions de mener à la mi-temps. Pukki avait une grande chance de porter le score à 3-0 en seconde période, mais si vous ne marquez pas, nous avons un groupe jeune et pouvons commettre des erreurs.

« Après avoir concédé, nous sommes devenus un peu nerveux. Il faut soit marquer le troisième but, soit se battre jusqu’au bout et faire preuve de résilience et c’est ce que nous avons fait. Parfois, une victoire acharnée est encore meilleure pour le moral.

«C’était crucial aujourd’hui parce que nous ne sommes pas une équipe qui gagne des deuxièmes ballons ou des batailles physiques. Je pense que les 60 premières minutes ont été excellentes, oui, bien sûr, nous étions nerveux en deuxième mi-temps et nous avons dû montrer notre autre côté qui est la résilience et l’acier.

« Je suis toujours équilibré. C’était tous des matchs serrés avant, nous n’avions aucune chance contre les trois premiers mais les autres matchs étaient serrés. Cela montre que le football est une question de marges fines.

« C’est un marathon, une longue route. Je pense que plus nous travaillons ensemble, mieux nous serons en équipe. Je ne peux pas garantir que nous resterons debout, mais je peux garantir qu’il y a tant de combat et tant d’esprit.

« Mieux vaut ne pas nous radier. »

Thomas Frank donne une approche équilibrée à Brentford

Brentford regardera également par-dessus leurs épaules tout au long de leur première saison en Premier League. Cependant, ils ne subissent pas encore autant de pression, ayant obtenu 12 points lors de leurs 10 matchs précédents.

Leur patron Thomas Frank a pris confiance dans leur prestation en seconde période, même s’il n’était pas content du résultat.

Frank a déclaré à BBC Sport : « Je pensais que nous avions extrêmement bien commencé. A créé deux demi-opportunités, mais Mathias Normann s’est transformé en Messi, a traversé cinq personnes et l’a placé au fond des filets.

«Nous avons continué à pousser, à créer et en seconde période, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. Nous avons marqué, nous en avons refusé un et avons eu d’énormes chances.

« Je ne peux pas me plaindre de l’effort. Je crois aux performances et la loi des statistiques dit que si nous continuons comme ça, tout ira bien.

« Nous savions que ce serait un match serré. Première mi-temps moyenne, très bonne seconde mi-temps et normalement ça suffit pour gagner un match.

« Mon corps brûle, je déteste perdre. Je serai dévasté ce soir mais ensuite j’aurai 24 heures et ensuite je devrai repartir.

« Sur les quatre derniers matchs, nous avons perdu – trois meilleures performances que nous aurions dû gagner et nous avons été mauvais contre Burnley. »

