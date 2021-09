Daniel Farke jure de ne pas “enterrer les joueurs vivants” avant le match nul de Liverpool alors que Norwich établit un record de haut vol non désiré

Le patron de Norwich, Daniel Farke, a juré de ne pas “enterrer les joueurs vivants”, car il a établi un record indésirable de la plus longue défaite de n’importe quel manager de l’histoire de l’élite anglaise.

La série de défaites de 15 matchs a une saison d’écart avec Norwich qui a joué le championnat la saison dernière.

Norwich de Farke est en bas de la ligue après avoir perdu les cinq matchs

Cela n’a pas été très amusant pour les nouvelles recrues telles que l’Américain Josh Sargent

Norwich occupe le bas du classement avec zéro point en cinq matches, concédant 14 buts et n’en marquant que deux.

Après avoir perdu contre un certain nombre de challengers de football européens, les choses ont empiré pour Norwich ce week-end, avec une défaite 3-1 contre son compatriote nouvellement promu Watford.

Les vainqueurs du championnat 2020/21 de Farke ont été hués sur le terrain de Carrow Road après la défaite à domicile, et il a depuis admis que c’était difficile à accepter.

“Soyons honnêtes, le premier match qui a vraiment compté était notre match à domicile contre Watford”, a-t-il déclaré.

«Oui, nous avons perdu ce match et bien sûr, c’était un revers et nous sommes en ce moment si nous sommes vraiment honnêtes à trois points de retard sur notre plan – ce n’est pas génial.

Norwich s’habitue à ce que le ballon finisse dans sa prochaine saison

Farke a signé des prêts de haut niveau comme le jeune de Manchester United Brandon Willaims et Billy Gilmour de Chelsea, mais il n’a pas réussi à les faire cliquer

“Nous n’en sommes pas très satisfaits, mais cela ne signifie pas non plus que nous sommes relégués – vous voulez donc toujours rester équilibré, être autocritique et honnête et nous analysons cela et nous devons absolument nous concentrer, surtout notre défense de notre propre but parce que nous avons encaissé trop de buts jusqu’à présent.

“Il est également important qu’en ce moment je ne punisse pas trop mes joueurs, et que je les soutiens, et ensuite aussi d’être critique et de parler de ce que nous devons améliorer.

“Je pense qu’il est important d’être toujours honnête mais aussi de ne pas les enterrer vivants et il est important de rester positif.”

Norwich affrontera Liverpool, deuxième en Coupe Carabao mardi, une compétition qui a été leur seul répit jusqu’à présent cette saison.

Norwich affrontera Liverpool pour la deuxième fois cette saison et espère que Jurgen Klopp poursuivra sa tendance à laisser reposer les grands joueurs dans les coupes

Les Canaries ont battu Bournemouth 6-0 au deuxième tour le mois dernier, et Liverpool pourrait présenter une opportunité avec le manager Jurgen Klopp qui tourne souvent fortement dans les compétitions de coupe nationale.

“Demain est une compétition différente, nous savons que nous sommes une équipe de coupe, nous l’avons prouvé à différentes occasions ces dernières années”, a ajouté Farke.

“Nous voulons avoir le plus de succès possible dans la coupe parce que la coupe a la même valeur que la ligue, mais bien sûr, il y aura des changements et nous avons besoin de nouveaux joueurs sur le terrain.

« Cela aussi ne fait aucun doute, mais je veux aussi voir des progrès en termes de défense de notre propre but demain, car c’est aussi un sujet que nous devons améliorer pour gagner des points au niveau de la ligue. »

Norwich a atteint les quarts de finale de la FA Cup il y a deux saisons, et Farke pense que son équipe se soutient dans les compétitions à élimination directe.

Norwich célèbre sa victoire sur ses rivaux de Premier League Tottenham en coupe

“Aujourd’hui, nous sommes déjà de bien meilleure humeur et également prêts à partir, c’est une compétition différente et nous savons aussi que nous sommes une équipe de coupe et que nous voulons aller au prochain tour contre le grand favori à Liverpool.

“Nous savons que c’est une grosse demande, mais néanmoins, c’est un jeu à faire ou à mourir et nous voulons être là avec un bon résultat.”

Farke en est à sa cinquième saison avec Norwich et a été soutenu par la propriété du club cet été après la perte de 33 millions de livres sterling de l’homme clé Emiliano Buendia au profit d’Aston Villa.

Les Canaries ont dépensé environ 60 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues, notamment les attaquants Milot Rashica et Josh Sargent du Werder Brême.

