Daniel Farke limogé par Norwich City quelques heures seulement après la première victoire de la saison en Premier League à Brentford

Daniel Farke a été limogé par Norwich City quelques heures seulement après avoir mené l’équipe à sa première victoire en Premier League de la saison.

Une victoire 2-1 en Premier League à Brentford était leur première de la saison au 11e essai, portant les Canaries à moins de cinq points de sécurité.

.

Daniel Farke a finalement réussi sa première victoire en championnat de la saison mais a été limogé peu de temps après

Cependant, les propriétaires du club ont décidé qu’il était temps d’agir, supprimant Farke après près de quatre ans et demi au club.

Une déclaration du directeur sportif Stuart Webber disait : « En continuant à exiger le meilleur pour notre club de football, cette décision n’a pas été facile.

«Je sais à quel point Daniel et son équipe étaient déterminés à réussir à ce niveau, mais nous pensons que le moment est venu de changer pour nous donner la meilleure opportunité de conserver notre statut de Premier League.

« Tous à Norwich City devraient être à jamais reconnaissants envers Daniel et son personnel pour le rôle important qu’ils ont joué dans notre voyage. Ils ont aidé à remporter deux titres de champion, de nombreux moments mémorables et ils ont tous pleinement adhéré à notre philosophie et à ce que cela signifie de faire partie de ce club de football.

GETTY

Daniel Farke a remporté deux promotions à Carrow Road

« Daniel et son équipe seront toujours les bienvenus ici. J’aimerais profiter de cette occasion pour les remercier tous pour leur travail acharné et leur souhaiter bonne chance pour l’avenir.

« Il est important que nous regardions maintenant vers l’avenir. Il nous reste 27 matches de championnat et un long chemin à parcourir cette saison. Nous savons que nous avons la capacité au sein de notre équipe de joueurs et de notre personnel de commencer à gagner des points et à grimper dans le classement. »

Plus à venir…