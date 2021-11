Daniel Farke quittant Norwich City montre la dure réalité du football

En fin de compte, les décisions commerciales sont venues en premier. Daniel Farke avait déjà décidé de son avenir à Norwich City, malgré leur première victoire de la saison à Brentford.

Alors que l’Allemand applaudissait pour la dernière fois le soutien de voyage, il est retourné dans les vestiaires pour la dernière fois en tant que manager. Quelques heures plus tard, son limogeage a été confirmé.

Le limogeage de Daniel Farke

Décision difficile à prendre

Les décisions commerciales sont souvent dictées par des questions sur le terrain dans le football et pour Farke, l’écriture était sur le mur depuis les premiers jours de la saison. Une victoire aurait peut-être occulté la question, mais un limogeage après une victoire dicte la dure réalité du football.

La victoire permet à l’Allemand de sortir au minimum. Son passage à Carrow Road peut être regardé avec tendresse – deux conquêtes de championnats consécutives en trois saisons sont un exploit difficile à réaliser.

Cependant, Farke ne maîtrisait que la deuxième division du football anglais. La fête de promotion des Canaries a été rapidement ralentie après leur retour en Premier League en 2019. Un début exaltant, qui impliquait un historique 3-2 contre Manchester City, s’est transformé en une saison cauchemardesque peu de temps après.

On se souvient de cette campagne pour le triste formulaire de redémarrage post-projet de Norwich. Trois mois de verrouillage les ont vus revenir au football de Premier League plus lentement que quiconque. Ce sont neuf défaites consécutives pour l’Allemand en 37 jours qui n’ont rapporté qu’un seul but.

Ils ont quitté le terrain après une mutilation 5-0 de Pep Guardiola’s City avec la queue entre les jambes et sont revenus au championnat avec un gémissement. En vérité, pour les neutres, c’est ce que beaucoup utiliseront pour réfléchir au temps de Farke à Carrow Road. Annoncé par les fans de Norwich comme leur sauveur et messie, le temps de Farke était écoulé. Il est temps de changer de cap.

Retour en Premier League

Leur retour en Premier League cette fois-ci a repris de l’état dans lequel ils ont quitté la Premier League.

Les points de leurs quatre premiers matchs – Liverpool, Manchester City, Leicester City et Arsenal – auraient été difficiles à obtenir. Après une pré-saison perturbée par le Covid-19, la saison a débuté pour les Canaries à domicile contre Watford en septembre.

Cependant, ils n’ont pas réussi à démarrer. Les matchs nuls contre Burnley et Brighton se sont cachés après les défaites contre Watford et Everton. Si Josh Sargent avait inscrit un but ouvert contre Brighton, leur forme aurait peut-être franchi un cap plus tôt, et Farke serait toujours l’Allemand le plus populaire de Norfolk.

La destruction de Norwich par Chelsea s’est avérée être le clou dans le cercueil. Ils ont été démantelés avec facilité par les champions d’Europe, qui auraient dû marquer plus.

Une victoire 2-1 permet à Farke de se démarquer. Il y aura des discussions sur ce qui aurait pu se passer s’il avait eu plus de temps et « faites attention à ce que vous souhaitez » repris par certains supporters. Le moment est venu, cependant, et Farke a dû passer à autre chose.

La question est maintenant de savoir qui remplacera l’Allemand. Norwich nomme-t-il un « spécialiste de la relégation » et un personnage avec une grande expérience ? Ou s’en tiennent-ils à leur modèle ?

Selon John Percy de The Telegraph, Sam Allardyce et Steve Bruce ne sont pas considérés pour le rôle. Russell Martin pourrait être un concurrent, mais il y a un désir d’acquérir plus d’expérience.

Le temps nous dira si les Canaris ont pris la bonne décision. Mais de nos jours, la décision devait être prise.

Photo principale

Intégrer à partir de .