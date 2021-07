Daniel Fragodt n’obtiendra pas de prison pour crime sexuel contre un étudiant 10z viral

Un ancien professeur de lycée et entraîneur de basket-ball du Minnesota a plaidé coupable à un crime sexuel impliquant l’un de ses élèves, juste avant le début du procès de l’ancien professeur.

Daniel Fragodt, 32 ans, a été inculpée de conduite sexuelle criminelle au troisième degré en avril 2020. La police a commencé à enquêter sur Fragodt après qu’une fille de 14 ans a déclaré à une agence de défense des enfants que Fragodt l’avait touchée de manière inappropriée plusieurs fois. La jeune fille a également déclaré qu’elle savait que Fragodt était «en couple» avec un autre étudiant, qui a déclaré à la police que les relations sexuelles entre elle et Fragodt avaient commencé à l’âge de 17 ans.

Fragodt, qui a enseigné les mathématiques et entraîné le basket-ball, le cross-country et l’athlétisme dans les écoles publiques d’Albany, ne purgera pas de peine de prison dans le cadre de son accord de plaidoyer, seulement une probation. Cependant, il doit subir une «évaluation psychosexuelle», selon les dossiers du tribunal, et il doit également s’inscrire en tant que délinquant prédateur en vertu de la loi du Minnesota.

Les détails du comportement présumé de Fragodt avec certains étudiants sont inquiétants.

Selon le rapport de police établissant la cause probable contre Fragodt, l’ancien enseignant a noué une « relation » avec un élève alors qu’il était son enseignant et entraîneur.

« Quand elle avait 17 ans… une relation physique a commencé [between the student and] le défendeur », a indiqué le rapport de police. “[The student] a déclaré qu’il y avait eu des contacts sexuels à l’école, au parc incitatif de St. Joseph et à d’autres endroits à Albany. Le contact sexuel comprenait des rapports sexuels, qu’elle a décrits comme des rapports vaginaux péniens et des relations sexuelles orales. En tout, elle a déclaré que les rapports sexuels avaient eu lieu 5 à 10 fois, mais auraient pu être plus que cela. Certains rapports sexuels ont eu lieu lorsque [the student] avait 17 ans.

Un examen des enregistrements téléphoniques a révélé que Fragodt avait eu des «contacts étendus» avec l’étudiant dès septembre 2017.

« Chaque mois, il y avait plusieurs heures de contacts téléphoniques ainsi que de nombreux SMS », indique le rapport de police.

Fragodt avait également agi de manière inappropriée avec un étudiant de 14 ans, selon l’enquête policière.

Le plus jeune étudiant a déclaré que Fragodt l’avait “touchée de manière inappropriée sur les vêtements à plusieurs reprises, notamment en lui frottant les cuisses avec ses pieds et en lui effleurant les fesses avec sa main”. Cette étudiante a également signalé que Fragodt avait touché sa jambe nue en mettant ses doigts dans un trou de son jean, à environ deux à trois pouces au-dessous de sa taille.

Une autre étudiante, également âgée de 14 ans, a déclaré à la police qu’elle avait vu Fragodt toucher l’étudiante à travers les trous de son jean, et a également “fait un commentaire sur l’utilité du trou dans le jean”.

Selon un rapport du Grand Forks Herald, le surintendant d’Albany Greg Johnson a confirmé que l’emploi de Fragodt avec le [school] district a pris fin le 15 avril 2020.

Le plaidoyer de culpabilité de Fragodt intervient juste avant le début de son procès, selon les archives judiciaires.

La loi du Minnesota criminalise les relations sexuelles avec un mineur entre 16 et 18 ans et un adulte d’au moins 48 mois de plus, si cette personne est dans une « position d’autorité actuelle ou récente » sur le mineur. Le « consentement à l’acte » du mineur n’est pas un moyen de défense, selon la loi du Minnesota.

L’audience de détermination de la peine de Fragodt est fixée au 21 septembre.

Lisez l’accord de plaidoyer de Fragodt et le rapport d’enquête de la police ci-dessous.

[Image via Stearns County Jail]

