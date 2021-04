Daniel Freyberg, le compagnon de groupe d’Alexi Laiho, sur l’héritage du chanteur Bodom: «  Il a créé son propre son, son propre style  »

Alexi Laihode ENFANTS DE CORPS et BODOM APRÈS MINUIT camarade de groupe Daniel Freyberg a rendu hommage au regretté guitariste / chanteur, affirmant qu’il était « un leader très charismatique » qui « a créé son propre son » et son « style ».

Freyberg, qui a joué avec CLOUER et NORD avant de rejoindre ENFANTS DE CORPS en 2016, a discuté de son défunt coéquipier dans une nouvelle interview avec Music Radar. Demandé ce qu’il pense AlexiL’héritage de ce sera, Daniel a déclaré: « Je pense que le nouveau style de musique qu’il a créé. Cela et beaucoup de grands disques – les chansons, le jeu de guitare. Il a créé son propre son, son propre style. C’était l’excellence technique combinée avec une attitude punk rock. De plus, c’était un leader très charismatique.

« Il y a beaucoup d’excellents guitaristes mais ils ne sont tout simplement pas intéressants », a-t-il poursuivi. « Alexi, en plus d’être un virtuose, ses solos avaient toujours quelque chose d’accrocheur, quelque chose de mémorable.

« Si vous prenez le solo de ‘Chaque fois que je meurs’. Il avait probablement 21 ans quand il a fait ça. C’est déjà un solo de guitare classique instantané. Peu de gens peuvent combiner cette merde technique et créer des trucs accrocheurs en même temps. C’est ce que Alexi avais. C’est probablement ce que sera l’héritage. Il a montré que vous pouvez réussir avec des voix grognantes. C’est la première chose qui me vient à l’esprit. Je pense que les gens écouteront sa musique pendant très longtemps. «

Laiho est décédé le 29 décembre 2020 à son domicile à Helsinki, en Finlande. L’homme de 41 ans aurait souffert de problèmes de santé à long terme qui ont conduit à sa mort.

Freyberg avait précédemment déclaré au magazine Revolver qu’il n’avait aucune idée Alexi n’avaient que quelques mois à vivre pendant qu’ils travaillaient sur le premier BODOM APRÈS MINUIT matériel l’année dernière. « Il semblait aussi normal que jamais, » Daniel m’a dit. « Ouais, je n’ai certainement pas vu ça venir. »

Demandé quoi Alexi était comme sur le plan personnel, Daniel a déclaré: « C’était un gars très humble. Jamais fait d’histoires sur lui-même, vous savez? Il avait un excellent sens de l’humour – vraiment noir, humour de potence. C’était génial. C’était un gars très terre-à-terre et un mec privé en dehors du groupe.

« Il était très sympathique, » Freyberg ajoutée. « Tout le monde voulait être autour de lui et tout le monde voulait un morceau de lui. C’était épuisant pour lui – il était toujours sous les projecteurs. Mais il était très loyal et généreux envers ses amis et toujours curieux de savoir comment ils allaient. »

Début mars, AlexiIl a été révélé que la cause du décès était «une dégénérescence alcoolique du foie et du tissu conjonctif du pancréas». Par ailleurs, Laiho avait un cocktail d’analgésiques, d’opioïdes et de médicaments contre l’insomnie dans son système au moment de son décès.

Alexi et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE CORPS en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019. L’année dernière, Alexi mettre ensemble BODOM APRÈS MINUIT, qui a enregistré trois chansons et tourné un clip vidéo, dont le dernier est sorti plus tôt cette semaine.

outre ENFANTS DE CORPS, Laiho avait joué dans des actes tels que RÉCHAUD, SINERGIE, KYLÄHULLUT et LA BANDE LOCALE. Récompensé par un Marteau en métal Golden God et plusieurs autres prix internationaux, le guitariste était également la vedette principale, menant un groupe d’une centaine de guitaristes au Festival d’Helsinki en 2015 en « 100 guitares de Hel » – une pièce de concert massive qu’il a composée.

BODOM APRÈS MINUIT a fait ses débuts en direct en octobre dernier à Rytmikorjaamo à Seinäjoki, en Finlande. L’émission de 17 chansons se composait entièrement de ENFANTS DE CORPS Matériel.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).