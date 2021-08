Daniel James autorisé à quitter Manchester United en prêt

in

Manchester United est ouvert à l’idée que l’ailier gallois Daniel James quitte Old Trafford en prêt cette saison. Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre que l’arrivée imminente de Cristiano Ronaldo de la Juventus pourrait limiter les opportunités pour l’ancien homme de Swansea City, c’est pourquoi un transfert de prêt à un autre club de Premier League pourrait se concrétiser dans les prochaines 48 heures.

James a commencé la victoire 1-0 de United sur Wolverhampton Wanderers lors de la dernière journée de match de haut niveau avant la pause internationale, mais a été remplacé avant que Mason Greenwood ne tire un vainqueur tardif pour les Red Devils. Adam Crafton de l’Athletic rapporte que plusieurs clubs de Premier League sont intéressés à conclure un accord pour signer James avant la fermeture de la fenêtre de transfert à la fin du mois.

Daniel James pourrait être autorisé à quitter Manchester United en prêt

Concurrence féroce entre les attaquants de Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer a admis que l’équipe de Manchester United cette saison est la plus forte avec laquelle il a travaillé depuis qu’il est devenu le manager du club. La concurrence est certainement riche dans les zones avancées, l’ajout de Ronaldo rendant encore plus difficile pour certains des joueurs marginaux du club d’obtenir une action de match précieuse.

En tant que tel, le club d’Old Trafford est prêt à permettre à James, 23 ans, de jouer son football ailleurs cette saison dans le but de permettre au joueur de continuer à se développer. La signature estivale Jadon Sancho semble susceptible de se tailler une place dans la formation de départ de United sur le côté droit, tandis que Paul Pogba et Marcus Rashford ont excellé en opérant à gauche. En revanche, les meilleurs moments de James pour le club se sont produits en rafales, l’ailier rapide n’ayant pas réussi à construire une forme soutenue depuis ses débuts sous un maillot rouge.

Leeds United reste intéressé

Daniel James a failli rejoindre Leeds United de Marcelo Bielsa alors qu’il était encore un joueur de Swansea City, avant de finalement passer à Old Trafford.

À l’époque, le club d’Elland Road était dans le championnat, et toute décision pour James semble maintenant plus compliquée étant donné la rivalité amère qui existe entre Leeds et Manchester United – qui s’affrontent désormais en Premier League.

Même ainsi, Leeds aurait le pouvoir financier d’effectuer un transfert pour James – en prêt ou en contrat permanent – ​​avant la fermeture de la fenêtre le 31 août.

Compte tenu de l’animosité qui existe entre les deux clubs, tout déménagement à Elland Road rendrait peut-être difficile pour James d’améliorer ses perspectives à Old Trafford. Néanmoins, la promesse d’un football plus régulier en équipe première ne doit pas être ignorée, mais le joueur semble avoir le choix entre de nombreuses options si son club parent confirme qu’il est sur le marché.

