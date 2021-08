Daniel James conclut un accord avec Leeds United

in

Dans un transfert avec deux ans de retard, Daniel James a terminé son transfert à Leeds United, selon Fabrizio Romano. Ayant été lié à un transfert au club du Yorkshire alors qu’il était à Swansea City, le transfert s’effondrant à la dernière minute, l’ailier jouera enfin sous Marcelo Bielsa.

Le Gallois quitte Manchester United pour un montant de 28 millions de livres sterling, avec des ajouts. Les Red Devils considéreront le transfert comme une bonne affaire ayant initialement signé James pour 15 millions de livres sterling en 2019. Compte tenu du fait qu’ils ont payé des frais de transfert de 21,4 millions de livres sterling pour démissionner Cristiano Ronaldo, la vente de Daniel James ressemble comme l’une des meilleures affaires de tout l’été.

Daniel James accepte le déménagement de Leeds United

Bielsa a enfin son homme

Comme évoqué précédemment, Marcelo Bielsa a bien failli accueillir Daniel James à Elland Road en 2019, l’ailier subissant même un examen médical avant qu’un accord ne s’effondre. Maintenant, deux ans plus tard, nous avons un excellent exemple de « bonnes choses arrivent à ceux qui attendent », avec James prêt à enfin faire ses premiers pas en tant que joueur de Leeds après la pause internationale.

Bien sûr, une partie de James sera déçue du déménagement. Il était à Manchester United et au Theatre of Dreams, après tout. Pourtant, il faut le dire, il avait peu de chances de rivaliser avec Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Marcus Rashford.

Il s’agit bien d’un cas où, lorsqu’une porte se ferme, une autre porte, peut-être plus appropriée, s’ouvre. À Leeds, sous Bielsa, le Gallois a la possibilité de jouer semaine après semaine, exprimant ses capacités claires et faisant passer le club du Yorkshire d’un niveau ou deux, dans le processus.

Il n’a pas nécessairement échoué à United. C’était plus un scénario où la concurrence devenait trop avancée pour que James reste à Old Trafford.

