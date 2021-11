Daniel James émerveillé par l’as de Man Utd; fait deux affirmations que Leeds adorera

Daniel James a qualifié un ancien coéquipier de Manchester United d' »incroyable » et a fait deux déclarations sur Leeds United et Raphinha que les fans du club adoreront entendre.

L’ailier gallois, 24 ans, a commandé des frais de 25 millions de livres sterling lors du déménagement d’Old Trafford à Elland Road cet été. C’était la deuxième fois Leeds avait tenté de faire atterrir James après avoir failli atterrir le flyer de l’époque de Swansea dans la fenêtre d’hiver 2019.

Marcelo Bielsa a attrapé son homme à la deuxième demande, et dans une interview avec la FIFA, James a fait une paire de déclarations sur son nouveau club qui se passera bien.

Tout d’abord, cependant, James a été interrogé sur son sort à Uni. Lorsque le sujet dont Red Devil l’a le plus impressionné a été soulevé, James avait deux noms en tête.

« Je pourrais en nommer tant de ceux qui m’ont impressionné en tant que joueurs et professionnels », a déclaré James. « Les deux qui me viennent le plus à l’esprit sont Bruno [Fernandes] et Marcus [Rashford].

«La façon dont Bruno est venu du Portugal et s’est installé directement à United… les passes décisives, les buts. Je pense que lors de sa première saison, il a battu le plus de buts et de passes décisives en une saison pour un milieu de terrain. Incroyable. Il prend cette pression et il travaille si dur.

« L’autre est Marcus. C’est un joueur absolument incroyable. Pour mettre dans les performances qu’il a, quand il porte aussi des blessures… tout le respect pour lui.

«Il prend la pression, il est toujours performant. Et ce n’est pas seulement sur le terrain qu’il m’impressionne mais aussi en dehors du terrain. Il méritait pleinement son MBE.

L’attention s’est ensuite déplacée vers Leeds, où James a parlé du talisman actuel Raphinha.

James sur Raphinha ; fait une réclamation future

Raphinha est dans la forme de sa vie à l’heure actuelle et est en tête du classement des buteurs de Leeds avec cinq buts cette saison. Ces buts ont gardé la tête de Leeds hors de l’eau, avec bon nombre de leurs autres options offensives qui luttent pour la forme et le rythme.

Les prouesses de Raphinha ont été reconnues au niveau international où il a déjà eu un grand impact avec le Brésil. Ses trois premières apparitions ont produit deux buts et deux passes décisives ainsi qu’un penalty.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point Raphinha est bon maintenant, il le voit de près et personnellement, James a déclaré: «C’est un magicien.

« Il a toujours été un grand joueur – j’ai joué contre lui à United et il a toujours été formidable – mais il s’est tellement amélioré.

« Il méritait pleinement sa convocation brésilienne et je pense que depuis qu’il l’a obtenu, il a encore plus poussé, il est encore plus confiant. Il peut absolument tout faire sur le terrain. C’est super de jouer avec lui.

James n’a pas réussi à démarrer depuis son transfert à Leeds. Néanmoins, il est pleinement conscient qu’il n’est pas l’article fini. Il a ensuite laissé entendre qu’il s’améliorerait rapidement lorsque des minutes régulières se réaliseraient.

« Je n’ai pas encore atteint mon potentiel », a-t-il admis.

« J’ai beaucoup plus de temps de jeu maintenant et j’ai évidemment mes propres objectifs. J’ai tellement plus que je peux améliorer, tellement plus à donner. J’espère que je le montrerai dans les années à venir.

