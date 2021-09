Daniel James fait vœu à Leeds alors qu’il admet sa plus grosse erreur à Man Utd

in

Daniel James s’est engagé à devenir un succès à Leeds United après avoir concédé où il s’est mal passé avec la vie de joueur de Manchester United.

Les Blancs ont finalement mis fin à une attente de deux ans et demi pour débarquer James lorsqu’ils ont payé 25 millions de livres sterling à Manchester United pour l’ailier. Il a signé un contrat de cinq ans à Elland Road et il n’a pas pu résister à une blague sur son quasi-accident de 2019 après avoir finalement signé.

Le déménagement à Elland Road donne à James un nouveau départ après des Rio Ferdinand a remis en question ses capacités.

James a fait 74 apparitions dans toutes les compétitions sous Solskjaer, marquant seulement neuf buts. Et alors qu’il prenait un bon départ, il semblait souffrir d’un manque de confiance sous la direction d’Ole Gunnar Solskajer.

Beaucoup s’attendent à ce que James excelle à Leeds sous Marcelo Bielsa, avec un expert a même suggéré qu’il pourrait jouer en tant que n ° 8.

Cependant, James sait qu’il est le meilleur sur l’aile, où son rythme électrique peut nuire à l’opposition.

Maintenant, l’ailier a admis qu’il avait hâte de se lancer à Leeds.

Et dans une interview franche, il admet qu’il était peut-être coupable de ne pas avoir pris assez de risques à Old Trafford et de jouer trop souvent la sécurité.

“Je pense que tout le monde traverse une partie de sa carrière où vous ne réalisez pas que quelque chose se passe jusqu’à ce que vous regardiez en arrière et que vous ayez de bonnes personnes autour de vous pour analyser cela”, a-t-il déclaré au Daily Telegraph.

« J’ai commencé à penser : ‘Que fait-il que je puisse faire ?’ plutôt que de penser uniquement à mon jeu et à être moi-même. C’est arrivé au point où j’étais un peu en sécurité dans les jeux.

«J’ai été acheté pour mon jeu direct, courir derrière, courir avec le ballon, essayer des choses et ne pas avoir peur de perdre le ballon, mais lentement, j’ai commencé à m’en éloigner et à jouer un peu en sécurité.

«Quand j’ai pris du recul, je me souvenais d’être direct, d’être cette personne. Safe est dangereux dans la position où je joue.

“Vous n’êtes pas là pour faire ça – vous êtes là pour marquer des buts, faire des passes décisives et vous enfoncer dans le sol sur et hors du ballon.”

Ferdinand s’en prend à Daniel James

Un homme qui ne manquera pas James à Old Trafford se trouve Ferdinand, qui a expliqué pourquoi la star du Pays de Galles n’est pas à la hauteur des standards des Red Devils.

Interrogé sur son changement, Ferdinand a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Ils ont [Leeds] été sur lui depuis des lustres, ils veulent ce garçon depuis longtemps.

«Écoutez, Dan James, je ne pense pas qu’il soit le standard de Man United, mais il est définitivement le standard de la Premier League et la façon dont Leeds joue, il va être un problème pour quelques équipes.

« Le gamin de cette équipe obtiendra le ballon et avancera rapidement, et cela convient à son jeu.

«Quand vous devez briser deux banques de quatre comme Man United qui ne convient pas au jeu de James, il aime l’espace.

“Mais oui, Leeds United pour Dan James sera une décision fantastique pour les deux parties.”

