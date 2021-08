Daniel James suscite l’intérêt du club italien Atalanta – Man United News And Transfer News

in

Le club italien de l’Atalanta étudie la possibilité de recruter l’ailier de Manchester United Daniel James.

Ces derniers jours, l’Atalanta a été liée à quelques footballeurs de Premier League, dont Tammy Abraham de Chelsea, mais les pourparlers n’ont pas progressé et le club regarde maintenant le Gallois alors qu’il tente de trouver un nouvel attaquant.

Considéré comme un joueur marginal à Man United, James a eu du mal à gagner du temps la saison dernière par rapport à sa première saison.

Jouant seulement 26 fois la saison dernière contre ses 46 la saison précédente, toutes compétitions confondues, il semble que l’ailier soit loin derrière dans la hiérarchie après la signature d’Amad, Facundo Pellistri et bien sûr, Jadon Sancho.

Il faut dire que le joueur de 23 ans a montré de brèves qualités pendant son séjour à United et il est clair de voir qu’il y a un bon joueur en lui.

Cependant, il n’a pas vraiment progressé depuis son arrivée et il semble peu probable qu’il ait la chance de développer son jeu au club.

James est arrivé à Old Trafford en provenance du club gallois de Swansea et a fait ses débuts lors de la première journée de la saison de Premier League contre Chelsea en 2019/20, où il a marqué le quatrième but lors de la victoire 4-0.

Il a commencé régulièrement par la suite et a marqué trois buts au cours de ce premier mois d’août.

Cependant, il n’a pas retrouvé le chemin des filets avant la fin de la saison et s’est rapidement retrouvé en disgrâce et n’a jamais vraiment récupéré cette position au cours de la saison dernière.

Selon le média italien TuttoMercatoweb, les négociations pour Tammy Abraham sont en pause et Atalanta se penche désormais sur Takumi Minamino, Bertrand Traoré, Alex Iwobi et James.

Le club est fortement intéressé par l’Iwobi d’Everton, mais il se pourrait que les négociations pour James soient plus faciles pour l’équipe de Serie A, United souhaitant actuellement collecter des fonds pour essayer de sécuriser un autre joueur avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Il est important de noter que la blessure de Marcus Rashford pourrait jouer un rôle dans le fait que James quitte le club dans un proche avenir, car le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, voudra peut-être vous assurer des sauvegardes de qualité au cas où d’autres joueurs seraient blessés.