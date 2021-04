* Montrant à quel point il est talentueux, Daniel Kaluuya a fait son truc la nuit dernière sur «Saturday Night Live». Si vous l’avez manqué, l’acteur britannique et star de «Judas and the Black Messiah» a montré ses talents de stand-up en prononçant un monologue mordant et hilarant.

«Je sais que vous entendez mon accent et que vous vous dites: ‘Oh, non, il n’est pas noir! Il est britannique! Je suis ici pour rassurer que je suis noir », a déclaré Kaluuya en riant. «Je suis noir et je suis britannique. En gros, je suis ce que la famille royale craignait que le bébé ressemble.

La blague, qui a fait beaucoup rire, faisait référence à l’interview très médiatisée de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah dans laquelle ils alléguaient qu’un fonctionnaire anonyme du palais les avait interrogés, alors qu’elle était enceinte, sur des préoccupations supposées concernant le teint de leur bébé.

«Les gens me demandent:« Qu’est-ce qui est pire? Racisme britannique ou racisme américain? Laisses-moi le mettre comme ça. Le racisme britannique est si mauvais, les Blancs sont partis », a déclaré Kaluuya. «Ils voulaient seulement être libres. Libre de créer leurs propres types de racisme. C’est pourquoi ils ont inventé l’Australie. Afrique du Sud. Et Boston. «

Daniel Kaluuya (capture d’écran SNL)

Toujours dans le monologue, Kaluuya n’a pas épargné sa famille, qui venait d’Ouganda, et a obtenu un peu d’amour de certains membres de la famille qui sont venus le soutenir dans le public.

«Je viens d’une grande famille ougandaise. Ce n’est pas une blague. Ma mère est l’un des 22 enfants, mon père est l’un des 49 », a-t-il partagé en riant. «Ils disent que le noir ne craque pas, mais les préservatifs le font!»

En repensant à sa carrière dans le show business, Kaluuya a révélé qu’il avait en fait une sorte de lien avec le casting actuel de SNL.

«Quand j’avais 9 ans, j’ai écrit une pièce qui a été jouée avec de vrais acteurs et tout. C’est une histoire vraie. Cet endroit était basé sur Kenan et Kel, et cette pièce m’a conduit sur la voie de cette étape ce soir, avec Kenan dans les coulisses en ce moment », a-t-il expliqué. «Alors, je veux juste profiter de ce moment devant Kenan et le monde entier pour dire: ‘Merci maman. Merci Dieu. Et merci, Kel. »