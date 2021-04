Daniel Kaluuya parle de la famille royale, du racisme et de Kenan et Kel dans le monologue de SNL

Le monologue Saturday Night Live est l’élément le plus faible lors de nombreux spectacles. Être seul sur scène et parler n’est généralement pas une chose avec laquelle beaucoup de gens sont à l’aise, et c’est une proposition particulièrement difficile si vous êtes plus habitué au théâtre, au basket-ball ou à la musique ou à tout autre chose qui n’est pas de la comédie. Une petite minorité d’hôtes, cependant, semble à l’aise presque immédiatement. Ajoutez Daniel Kaluuya à cette liste. Le double nominé aux Oscars a absolument secoué son monologue et, en trois minutes et demie environ, a visé un certain nombre de cibles, notamment la famille royale, le racisme et même son propre discours d’acceptation des Golden Globes ou son absence. Il a également trouvé le temps de rendre hommage à l’acteur Kenan Thompson et à son émission Nickelodeon Kenan & Kel.