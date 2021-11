Après avoir acquis une participation de 27% dans West Ham United, ce n’est qu’une question de temps avant que Daniel Kretinsky ne prenne le contrôle total du club.

C’est selon Simon Jordan de talkSPORT, qui a également comparé le coup Hammers du milliardaire tchèque à la façon dont le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, a commencé à accumuler des actions avant de finalement prendre le contrôle total des Emirats.

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a acheté une petite participation dans West Ham

Kretinsky, 46 ans, connu sous le nom de « Sphinx tchèque », est estimé à environ 3 milliards de dollars et a été photographié au stade de Londres lors de la victoire du club sur Liverpool.

Alors qu’il n’a qu’une petite part dans le club en ce moment, l’homme d’affaires impitoyable – qui détient également des participations dans J Sainsbury et Royal Mail – pourrait prendre une part plus importante dans les années à venir.

Selon ., Kretinsky évalue le club à 600 millions de livres sterling (804 millions de dollars) et a remis 127 millions de livres (170 millions de dollars) pour sa participation actuelle.

Cette décision a été suggérée comme un « précurseur » avant qu’il n’acquière l’ensemble du club, car l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, a proposé son point de vue sur talkSPORT.

Kretinsky pourrait être le propriétaire complet de West Ham un jour

L’animateur de White and Jordan a déclaré: « Je soupçonne que c’est un précurseur de ce gars [Kretinsky] propriétaire du club de football.

« Et aussi que [David] Sullivan et [David] Gold s’est positionné à partir de ce point de départ particulier comme ayant quelqu’un dans le bâtiment qui pourrait bien être sa stratégie de sortie. »

En achetant 27% du club, Kretinsky s’est cimenté au conseil d’administration de West Ham.

C’est quelque chose que le propriétaire d’Arsenal, Kroenke, a fait lorsqu’il a acquis pour la première fois une partie du club du nord de Londres en 2007.

L’Américain a alors acheté 9,9% des actions des Gunners, avant de finalement racheter Danny Fiszman (16,1%) et Lady Nina Bracewell-Smith (15,9%) en 2011.

En rachetant Fiszman et Bracewell-Smith et d’autres propriétaires plus petits, Kroenke a augmenté son contrôle du club à 62% et est ainsi devenu le principal actionnaire d’Arsenal.

Il a finalement pris le contrôle total en avril 2018 lorsqu’il a acheté la participation de 30% d’Alisher Usmanov dans Arsenal pour 712 millions de dollars (550 millions de livres sterling).

Kroenke a commencé à acquérir des actions à Arsenal en 2007 et il lui a fallu 11 ans avant de pouvoir prendre le contrôle total du club.

Kretinsky a acheté une plus grande partie de West Ham que ce que Kroenke avait initialement pu faire à Arsenal, mais les deux accords ont été comparés par Jordan.

« C’est très similaire, Kroenke a pris un poste à Arsenal puis a construit, construit, construit et acquis le lot », a déclaré l’expert de talkSPORT.

« West Ham est dans un nick décent, la valorisation de 600 millions de livres est de 20%, 30% de plus que ce que [Crystal] Palace a vendu 20 % de plus de son entreprise pour.

« Palace a vendu 20 % pour 90 millions de livres, les évaluant à 450 millions de livres parce que certaines personnes suggéreraient que West Ham pourrait être une marchandise beaucoup plus précieuse que Crystal Palace.

L'expert talkSPORT Simon Jordan

«Je ne suis pas dans ce camp parce qu’ils sont tous les deux à Londres et qu’ils ont tous les deux de grandes zones de chalandise et de grandes bases de fans.

« De toute évidence, West Ham a plus de livrée et un peu plus de réputation que Palace, mais ils sont tous les deux dans le même espace en Premier League et West Ham en ce moment est de très bons canons parce qu’ils sont« massifs ».

« En tenant compte de tout, il est incroyablement avantageux d’avoir quelqu’un de cet acabit dans l’entreprise. »