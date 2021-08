Daniel Levy a fait passer Tottenham de la plaisanterie à l’optimisme en un été alors que les mèmes sur les managers faisaient place à de bonnes signatures, des résultats positifs et Harry Kane restant

in

Soyons honnêtes, nous étions tous prêts à rire de Tottenham cet été.

Certains d’entre nous ont peut-être même sauté le pas en condamnant les Spurs à une saison de plaisanteries incessantes.

Ce n’est pas ce à quoi personne s’attendait

.

Et c’est grâce à cet homme

Mais au lieu de cela, le président Daniel Levy a eu le dernier mot et nous n’avons qu’à dire : fair-play.

Tottenham a un manager décent, quelques nouveaux joueurs prometteurs, deux victoires sur deux en Premier League, et Harry Kane reste.

Oubliez le meilleur des cas, qui ressemblait à une chimère à l’époque où tous les managers européens rejetaient les Spurs et Kane fantasmait sur Man City avec Gary Neville sur un terrain de golf.

Se préparant à la vie dans la Ligue Europa Conference, sans manager et son meilleur joueur désireux d’y aller, Tottenham était la cible la plus facile.

Les mèmes ont fait le tour des médias sociaux alors que Julian Nagelsmann, Antonio Conte, Mauricio Pochettino et Brendan Rodgers ont tous dit non.

Un tas d’autres noms comme Erik ten Hag, Gennaro Gattuso et Paulo Fonseca ont tous été liés puis exclus.

.

Conte était sur le point d’être nommé par les Spurs mais un accord a échoué

“Toute personne âgée de plus de 18 ans a désormais été invitée à postuler pour le poste de manager de Tottenham Hotspur.”

Dans ce contexte, l’ancien patron des Wolves Nuno Espirito Santo est apparu comme un dernier recours, malgré le travail fantastique qu’il a fait à Molineux.

Sa première tâche ? Répondez à 100 questions sur les raisons pour lesquelles Kane ne s’est pas présenté à l’entraînement, tout en préparant les Spurs à affronter ses prétendants : les champions de Premier League Manchester City.

Les gros titres étaient déjà écrits et tout le monde s’attendait à une journée embarrassante pour les Spurs, ce qui justifierait le désir de Kane de partir.

Au lieu de cela, on nous a rappelé que sous tous les mensonges moqueurs se cache une équipe de football assez décente, qui a considérablement sous-performé ces dernières années.

Ils étaient assez bons pour battre Man City sans Kane ni les recrues estivales Cristian Romero, leur deuxième joueur le plus cher de l’histoire, et Bryan Gil.

.

Romero arrive avec une grande réputation

Tous ces développements étrangement positifs se sont accompagnés d’une masterclass Levy, montrant à la fois Kane et Man City qui est le patron.

Le président a refusé d’être intimidé pour vendre son joueur vedette, à qui il reste trois ans de contrat.

Levy a exercé sa prérogative en disant à City de payer 150 millions de livres astronomiques pour son joueur, sinon Kane le sucerait aux Spurs.

Ensuite, nous avons vu quelque chose que nous n’aurions jamais pensé voir : Kane portant à nouveau une chemise des Spurs.

Il a reçu un accueil positif de la part des fidèles de Tottenham après être devenu remplaçant lors de la victoire 1-0 contre les Wolves, revenant à une pleine forme.

La victoire de Levy a été confirmée mercredi, Kane ayant officiellement exclu un transfert sur Twitter.

Ce que les fans des Spurs aiment voir

Où cela nous mène-t-il? Tottenham a six points sur six, une équipe améliorée, un manager qui sait ce qu’il fait et le meilleur attaquant de la Premier League.

Levy a joué un œillère, et de nulle part, émerge comme le vainqueur de l’été.

Étant donné qu’il y a eu des protestations contre sa propriété il y a un peu plus de trois mois, sa popularité n’a peut-être jamais été aussi élevée dans le nord de Londres.

