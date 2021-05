Daniel Levy écrit une lettre rare aux fans et admet que Tottenham a “ perdu notre ADN ” alors que le président s’excuse pour les erreurs du conseil d’administration

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a admis que lui et le conseil d’administration du club avaient “ perdu ce qui est vraiment dans notre ADN ” dans une rare lettre aux supporters.

Le chef a présenté des excuses aux fans avant leur dernier match à domicile de la saison contre Aston Villa mercredi soir au Tottenham Hotspur Stadium.

Les fans ont protesté contre Levy et les propriétaires d’ENIC le week-end dernier et d’autres sont attendus avant et pendant le match de mercredi, les supporters en colère contre le rôle de Tottenham dans la tentative d’échappée de la Super League européenne et leur attente continue pour un trophée.

Le club a également été critiqué aux premiers jours de la pandémie de coronavirus en raison de sa décision de placer certains membres du personnel dans le programme de congés du gouvernement – une décision qui a été rapidement annulée après une violente réaction.

Faire payer 60 £ aux fans pour regarder le dernier match à domicile des Spurs de la saison contre Aston Villa, alors que certains clubs facturent la moitié de ce prix pour les billets, ont été d’autres sujets de discorde.

@AdanOsmand sur Twitter

Les fans se sont rassemblés dans le nord de Londres

Actualités Sky Sports

Les propriétaires de Tottenham restent impopulaires parmi les fans

Et, dans une lettre de 758 mots publiée sur le site Web du club mercredi après-midi, Levy a expliqué comment le conseil des Spurs n’avait pas “ tout fait bien ” au plus fort du COVID-19.

Mais il a insisté sur le fait qu’il avait toujours à cœur les meilleurs intérêts du club, au milieu des récentes critiques féroces de son mandat.

«En tant que club, nous nous sommes tellement concentrés sur la livraison du stade et la gestion de l’impact de la pandémie, que je sens que nous avons perdu de vue certaines priorités clés et ce qui est vraiment dans notre ADN», a-t-il déclaré dans ses notes de programme pour le match de Villa. , où 10 000 fans seront de retour dans le stade.

«Notre travail dans la communauté et avec le NHS est un exemple du moment où nous faisons les choses correctement, mais nous ne faisons pas tout correctement. Cela n’a jamais été parce que nous ne nous soucions pas ou ne nous respectons pas, nos fans – rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

«Le nouveau stade est essentiel pour générer des revenus à investir dans l’équipe. Chaque centime généré est réinvesti dans notre club.

«Nous sommes absolument convaincus que la réussite d’une équipe de football est au cœur de nos ambitions – c’est ce dont nous rêvons tous. Nous nous sommes rapprochés au cours des sept dernières saisons et tout le monde se concentre sur un retour à la participation régulière à la Ligue des champions et à la compétition pour les honneurs.

«Je l’ai dit à plusieurs reprises et je le répète – tout ce que nous faisons est dans l’intérêt à long terme du club. J’ai toujours été et je continuerai d’être ambitieux pour notre club et ses fans.

Lord Sugar révèle qu’il a averti Daniel Levy que les Spurs rejoindraient la Super League, affirmant que “ les fans sont plus importants que l’argent ”

Les choses sur le terrain n’ont pas aidé car les Spurs vont subir une autre saison sans trophée.

Cela semblait optimiste car sous Mourinho, ils étaient au sommet de la Premier League en décembre et ont atteint la finale de la Coupe Carabao, mais les choses ont mal tourné, le style de football était turgescent, Mourinho a été limogé.

Maintenant, le meilleur que les Spurs puissent espérer est une place en Ligue Europa, bien que la plupart des fans verront garder Harry Kane à l’écart comme la plus grande réussite du club cette année, après l’annonce qu’il a demandé à quitter son club d’enfance cet été.

À la recherche d’un nouveau manager, Levy dit qu’il embauchera un nouvel entraîneur qui jouera au football offensif.

Levy fait face à une importante fenêtre de transfert estivale en charge de Tottenham avec Harry Kane qui devrait partir

“Cette saison, pour de nombreuses raisons, nous n’avons pas répondu à nos attentes élevées sur le terrain”, a-t-il ajouté. «Depuis que nous avons perdu la finale de la Ligue des champions en juin 2019, nous avons investi plus de 250 millions de livres sterling dans de nouveaux joueurs.

«Tout le monde avait de grands espoirs avec l’équipe que nous avions réunie. Malheureusement, malgré la tête de la Premier League en décembre, nous n’avons pas été en mesure de maintenir cette position.

«Nous avons atteint la finale de la Coupe Carabao, mais nous avons eu une sortie décevante de la Ligue Europa et nous nous retrouvons maintenant à nous battre pour nous qualifier pour l’Europe, après avoir participé à la compétition européenne pendant 14 des 15 dernières saisons.

«Nous allons nous concentrer sur le recrutement d’un nouvel entraîneur-chef. Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de sélectionner quelqu’un dont les valeurs reflètent celles de notre grand club et de revenir au football avec le style pour lequel nous sommes connus – fluide, offensif et divertissant – tout en continuant à embrasser notre désir de voir de jeunes joueurs. prospérer de notre académie aux côtés de talents expérimentés. »

