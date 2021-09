Daniel Levy en colère contre la paire de Tottenham après un affrontement abandonné en Argentine

in

Tottenham serait en colère contre Giovani Lo Celso et Cristian Romero après que le duo soit allé à l’encontre des souhaits du club et ait joué dans le match de qualification abandonné pour la Coupe du monde Argentine-Brésil.

Le rapport du gardien que Tottenham « n’a pas autorisé Lo Celso et Romero à rejoindre l’Argentine ».

Le duo des Spurs Romero et Lo Celso avait débuté le match de dimanche soir. Le gardien d’Aston Villa Emi Martinez a également débuté, mais Emi Buendia n’était pas à la 23e journée.

Le match à Sao Paulo a été interrompu à la septième minute lorsque les responsables locaux de la santé sont entrés sur le terrain et ont accusé le quartier de la Premier League d’avoir violé les protocoles de Covid-19 afin d’entrer dans le pays.

La Confédération sud-américaine de football CONMEBOL a annoncé sur Twitter que le match de dimanche avait été suspendu sur décision de l’arbitre. Son rapport et celui du délégué de match de la FIFA ont été envoyés à l’instance dirigeante.

“La FIFA regrette les scènes qui ont précédé la suspension du match entre le Brésil et l’Argentine pour les éliminatoires de la CONMEBOL à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui ont empêché des millions de supporters de profiter d’un match entre deux des nations de football les plus importantes au monde”, indique un communiqué de FIFA lu.

Le service disciplinaire de la FIFA analyse actuellement les rapports du match abandonné avant de décider des mesures à prendre.

La Premier League avait décidé que les clubs ne devaient pas libérer les joueurs pour les matchs de l’équipe nationale dans les pays de la liste rouge, en raison de la stipulation qu’ils devaient subir une quarantaine d’hôtel pendant 10 jours à leur retour.

Aston Villa aurait cependant permis à ses joueurs de voyager et de jouer contre le Venezuela et le Brésil. Mais ils devaient rater le match de vendredi contre la Bolivie. Cela garantirait qu’ils ne rateraient que le match de samedi à Chelsea.

Les Spurs, cependant, selon la source, n’avaient pas un tel accord en place. Et Lo Celso, Romero et Davinson Sanchez, qui ont voyagé en Amérique du Sud avec la Colombie, sont tous dans l’eau chaude avec Daniel Levy.

Apparemment, les joueurs prévoyaient de passer du temps à s’entraîner dans la liste verte de la Croatie avant de retourner dans leurs clubs après la période de quarantaine.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Infantino appelle à la “flexibilité”

On pense que Martínez et Buendia adhèrent toujours à ce plan. On ne sait pas exactement où se dirige le trio des Spurs.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré que les événements qui ont précédé et pendant la trêve internationale de septembre ont mis en évidence le besoin de flexibilité.

« Nous devons essayer de trouver des compromis », a-t-il déclaré. « Cette fenêtre de septembre n’a pas été idéale, de loin pas. Essayons de trouver un bon compromis pour octobre pour novembre.

“Être président de la FIFA, être à la FIFA, nécessite une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité. Et vous devez faire face à des défis auxquels vous n’étiez pas préparé. Je veux vous demander, humblement, de considérer cela aussi.

LIRE LA SUITE: Les pourparlers de Tottenham pour la star du milieu de terrain confirmés alors que le coût de l’accord de janvier émerge