Daniel Levy se rend aux Bahamas à la recherche d’un soutien de transfert de propriétaires

Alors que Daniel Levy se rend aux Bahamas pour des entretiens avec le propriétaire de Tottenham Hotspur, Joe Lewis, il demandera l’approbation pour aider Antonio Conte et le directeur du football Fabio Paratici à faire les signatures dont ils ont besoin dans la fenêtre de transfert de janvier.

Selon Matt Law de The Telegraph, multimilliardaire singapourien, Forrest Li a récemment visité le stade Tottenham Hotspur et cette tournée a déclenché des rumeurs d’investissement dans le club du nord de Londres.

Il est entendu que Levy s’est rendu aux Bahamas, où Lewis est basé, pour discuter de la portée du budget de transfert pour la fenêtre de transfert de janvier. Antonio Conte a été honnête dans son évaluation de l’endroit où il voit l’équipe actuelle et certains de ses commentaires auront résonné dans les oreilles de Levy. Levy manque rarement un match, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, mais depuis les quatre derniers matches, le président est introuvable.

Adama Traoré

Un joueur avec lequel Tottenham a été lié est Wolverhampton Wanderers Adama Traoré et la BBC a déclaré qu’un accord de 20 millions de livres sterling était en cours d’élaboration. Conte serait intéressé par le joueur attaquant et le considère comme un arrière droit potentiel des Spurs, bien que des questions subsistent quant à sa livraison dans le dernier tiers.

Il ne fait aucun doute qu’il est rapide, puissant et difficile à se débarrasser du ballon et peut modifier rapidement le déroulement du jeu, et il convient de noter que Conte a transformé un joueur décrié de Victor Moses en un élément essentiel de sa victoire en Premier League à Chelsea. côté. Dans le climat actuel, 20 millions de livres sterling pourraient être considérés comme un bon rapport qualité-prix.

L’énigme de Joe Lewis

Lewis est en quelque sorte une énigme en ce qui concerne sa propriété de Tottenham Hotspur et a rarement été vu à White Hart Lane ou au Tottenham Hotspur Stadium, laissant les choses à Levy bien que même lui soit vu mais rarement entendu et continue de diviser l’opinion dans la base de fans.

Les fans et Conte espèrent désormais que Lewis desserrera les cordons de la bourse et que la douloureuse reconstruction pourra enfin commencer.

