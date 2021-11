Daniel Ortega est réélu président du Nicaragua lors d’élections controversées

11/09/2021 à 12:26 CET

.

Le président de Nicaragua, Daniel Ortega, a été réélu pour un cinquième et un quatrième mandat consécutif de cinq ans avec 74,99% des voix aux élections législatives de dimanche, selon le premier bilan rendu public ce lundi par le Conseil suprême électoral (CSE).

Avec sept candidats à la présidentielle de l’opposition en prison, accusé de « trahison », Ortega, au pouvoir depuis 2007, Il partait avec un avantage pour une nouvelle réélection avec sa femme, Vice-président Rosario Murillo.

Avec 49,25 % des 13 459 bureaux de vote (JRV) examinés, le président obtient un large avantage sur les autres rivaux.

Deuxièmement, selon le rapport lu par le président du CSE, Brenda Rocha, le candidat du Parti libéral constitutionnaliste (PLC), le député Walter Martínez, avec 14,4% des voix.

Il est suivi par le député et le révérend également Guillermo Osorno, de la Voie chrétienne nicaraguayenne (CCN), avec 3,44 % des voix.

Pendant ce temps, Marcelo Montiel, de l’Alliance libérale nicaraguayenne (ALN), a obtenu 3,27 ; Gerson Gutiérrez Gasparín, de l’Alliance pour la République (APRE), 2,20 %, et le député Mauricio Ouebe, du Parti libéral indépendant (PLI), 1,70 %.

Des citoyens nicaraguayens protestent contre le « cirque et la fraude » électoraux d’Ortega. | .

Plus de 4,4 millions de Nicaraguayens ont eu le droit d’élire leur président et leur vice-président, 90 députés devant l’Assemblée nationale et 20 devant le Parlement centraméricain (Parlacen).

Selon l’organe électoral, le jour du scrutin 65,34% des Nicaraguayens ayant le droit de vote ont participé. Cependant, l’observatoire pluridisciplinaire indépendant Urnas Abiertas a établi l’abstention à 81,5%.

Critique des élections

Les élections ont été critiquées par divers secteurs et par la communauté internationale pour l’arrestation de sept candidats à la présidence de l’opposition, ainsi que l’élimination de trois partis politiques d’opposition, l’abrogation de l’observation électorale et l’adoption de lois limitant la participation au processus.

La légitimité de les élections de Nicaragua a été interrogé par des groupes d’opposition, organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que par l’Organisation des États américains (OEA) et l’Union européenne (UE), en raison du manque de garanties quant à leur transparence.

Le Costa Rica a annoncé, après la fermeture des bureaux de vote, qu’il ne reconnaissait pas le processus électoral au Nicaragua pour l’« absence de conditions et de garanties » requis dans une démocratie pour certifier les élections comme transparentes, crédibles, indépendantes, libres, justes et inclusives.