Daniel Radcliffe a choisi deux personnages de Harry Potter qu’il aimerait jouer dans un redémarrage, et ce sont des choix magiques

Les redémarrages font fureur à Hollywood. De Gossip Girl à Sex and the City, la nostalgie attire toujours les téléspectateurs. De nombreux redémarrages font même appel à l’aide des acteurs originaux, comme le prochain Jurassic World: Dominion réunissant Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill. Avec l’obsession actuelle du redémarrage, pourquoi ne pas revenir à l’une des plus grandes franchises de toutes : Harry Potter ? Mieux encore, Daniel Radcliffe, qui a joué le titre Boy Who Lived, est déjà prêt à relever le défi hypothétique. Et il a choisi deux personnages à jouer.