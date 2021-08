Daniel Radcliffe avoue qu’il veut faire un autre film Harry Potter

in

En fait, cela fait environ 20 ans depuis la première du premier film en salles. En réfléchissant à l’anniversaire, Daniel a dit que a “de très, très bons souvenirs de toutes mes scènes” avec Oldman et Thewlis. Surtout quand ils ont fait Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban.

David Thewlis et Daniel Radcliffe. (IMDb)

“Ce sont certaines des premières scènes des troisième et cinquième films où j’ai commencé à me sentir comme un jeune homme qui Je commençais à découvrir ce qu’était le jeu d’acteur, et c’étaient des gens vraiment sympas être avec “, a-t-il déclaré. Mais à la tristesse des Potterheads, Radcliffe a également précisé qu’il n’y avait ” aucun projet pour le moment ” pour une réunion d’anniversaire, encore moins pour un tel redémarrage.

Le premier film de la franchise, Harry Potter et la pierre philosophale, est sorti le 14 novembre 2001.