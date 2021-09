Daniel Radcliffe clarifie la rumeur de Harry Potter selon laquelle il aurait cassé des baguettes

Il y a quelque chose que je vois parfois sur Twitter – c’est comme, quand j’y vais pour ne pas en avoir un mais regarder celui des autres – [an] un fait étonnant ou une anecdote étrange apparaîtra, et ce sera comme: “Daniel Radcliffe a cassé une centaine de baguettes, ou environ soixante baguettes, sur le plateau.” Ce n’est pas beaucoup, les gars. J’avais l’habitude de les aimer, de les utiliser et de tambouriner sur ma jambe avec tout le temps et finalement, vous savez, vous les usez en quelque sorte et ils se cassent. Mais oui, ce n’était pas autant que ça. J’ai l’impression que tout le monde en a traversé quelques-uns. Et j’avais probablement 12 ans au maximum, un maximum absolu de 20.