Daniel Ricciardo a cassé l’accent du sud pour le GP des États-Unis à Austin

Le pilote de Formule 1 Daniel Ricciardo aime Austin, il aime les Longhorns et il aime le Circuit of the Americas, la piste où la plus grande série de courses au monde s’affrontera ce week-end dans le Grand Prix des États-Unis.

Il est heureux d’être de retour pour la première fois en deux ans et il met tout en œuvre pour ce week-end texan.

Tout pour le pilote McLaren de 32 ans en provenance d’Australie comprend des interviews avec un accent du sud. Ou, du moins en essayant d’en imiter un parce que l’impression de Ricciardo d’un accent du sud ressemble un peu plus à un croisement entre un diffuseur de NASCAR TV, comme Darrell Waltrip, ou Ricky Bobby et Foghorn Leghorn de Talladega Night.

Et c’est hilarant. Il a même (presque) fait tomber le slogan signature de Waltrip « boogity, boogity, boogity ».

‘Riccy’ Bobby est retourné dans son foyer spirituel jeudi 🤩😆#USGP 🇺🇸 #F1 @danielricciardo pic.twitter.com/5ZywwtrtIW – Formule 1 (@F1) 21 octobre 2021

Ricciardo a abandonné sa tentative d’accent Texas / sud / Foghorn Livourne à mi-chemin en répondant à cette question sur pourquoi il aime être au COTA – bien qu’il ait été tellement distrait par son impression, le rire apparent du pilote Red Bull Max Verstappen hors caméra ou les deux qu’il a brièvement oublié la question .

Mais ce n’était pas la seule fois où il faisait cette impression d’accent. Il a également fait une interview entière avec un accent du sud, alors qu’il parlait de son enthousiasme à l’idée de conduire la Wrangler Chevrolet Monte Carlo 1984 de Dale Earnhardt Sr. sur la piste ce week-end.

Une fois que ces roues touchent le sol texan, tout change. https://t.co/kD9RJBbOwk – Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 22 octobre 2021

Comme je ne suis pas excité comme c’est le cas pour Austin ! Wow 😃😃😃 https://t.co/W4HRuAL4pW – Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 16 octobre 2021

En plus d’être une légende de NASCAR, le regretté Earnhardt Sr. est un héros de Ricciardo. Et Ricciardo conduira la Monte Carlo après avoir remporté un pari avec le patron de McLaren Racing, Zak Brown, qui a la voiture dans sa collection personnelle, selon Jalopnik.

Et bien sûr, faire tapis pour le Grand Prix des États-Unis signifiait habiller la pièce, y compris se présenter sur la piste avec un chapeau de cow-boy et une cravate bolo.

Quand à Austin, TX. @danielricciardo #USGP

pic.twitter.com/7qNLQfhSlY – McLaren (@McLarenF1) 21 octobre 2021

De toute évidence, quelle que soit la performance de Ricciardo ce week-end, il s’amuse le plus au COTA.

Le monde NASCAR a éclaté de joie en félicitant Bubba Wallace pour sa première victoire en carrière

12 superbes photos du Grand Prix de Monaco 2021 de Formule 1

voir 12 images