Daniel Ricciardo a conduit la Chevrolet Monte Carlo 1984 d’Earnhardt Sr.

Le pilote de Formule 1 Daniel Ricciardo a effectué la course de sa vie samedi sur le Circuit des Amériques, la piste d’Austin qui accueillera dimanche le Grand Prix des États-Unis.

Le pilote australien de McLaren, âgé de 32 ans, s’amusait déjà à embrasser tout ce qui concerne le Texas cette semaine, y compris à briser son impression d’accent du sud. Mais cela doit certainement être un moment fort du voyage de Ricciardo aux États-Unis

Il a pris le volant de la Wrangler Chevrolet Monte Carlo 1984 conduite par le regretté Dale Earnhardt Sr., un héros de Ricciardo, et a pris la piste. Avec un énorme sourire sur son visage, Ricciardo a roulé dans la voiture ancienne et a même fait un burn-out sur la piste avec.

Nous avons tous nos voitures de rêve, et c’est celle de @danielricciardo ! ?? Son prix pour son premier podium pour @McLarenF1 était une conduite dans l’emblématique Chevrolet 1984 de son héros Dale Earnhardt, qui appartient maintenant à Zak Brown#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/BT6Wm4XLqt – Formule 1 (@F1) 23 octobre 2021

Vous pouvez littéralement le voir sourire au volant 😁 https://t.co/ooDU4y7yWq pic.twitter.com/AKZfilWvQQ – WTF1 (@wtf1official) 23 octobre 2021

« C’était amusant! » #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/PD0T5gBfTt – McLaren (@McLarenF1) 23 octobre 2021

Et Dale Earnhardt Jr. a adoré aussi et a tweeté : « Je suis heureux pour Daniel. J’apprécie également la façon dont il célèbre mon père. Cela fait sourire beaucoup de membres de la famille de papas et de fans. »

Le tour unique de Ricciardo autour de COTA a commencé comme un pari entre lui et le chef de McLaren Racing, Zak Brown, qui possède la voiture dans le cadre de sa collection personnelle. Comme Jalopnik l’a déjà noté, lorsque Ricciardo a rejoint sa nouvelle équipe de F1, lui et Brown ont parié que s’il pouvait obtenir un podium cette saison, il pourrait conduire une voiture de la collection de Brown.

Puis Ricciardo a fini par remporter le Grand Prix d’Italie en septembre, et un accord est un accord.

Lorsque vous prenez le volant de la voiture une fois conduite par votre héros de course. ?? La Wrangler Chevrolet Monte Carlo 1984 de Dale Earnhardt. #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/rVCWN8azt2 – McLaren (@McLarenF1) 23 octobre 2021

Avant 🏎 vs Après 😆#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/hnE7ykFhrq – McLaren (@McLarenF1) 23 octobre 2021

Je pense qu’il a bien apprécié pic.twitter.com/DgFrcWwHRj – Formule 1 (@F1) 23 octobre 2021

Pour accompagner le thème du week-end, Ricciardo propose également un casque inspiré de Dale Earnhardt Sr. :

NASCAR au Kansas : onze de départ pour le Hollywood Casino 400, la deuxième ronde des huitièmes de finale

voir 40 images