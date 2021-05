Daniel Ricciardo a connu une “ mini percée ” en qualifications

Daniel Ricciardo a mis à profit sa McLaren améliorée lors du Grand Prix d’Espagne, la P7 sur la grille représentant une «mini-percée».

La campagne 2021 n’a pas été facile jusqu’à présent pour l’Australien. Recruté pour être le pilote senior de McLaren, il s’est le plus souvent retrouvé à la traîne de son coéquipier Lando Norris.

Mais Ricciardo a écrit un nouveau chapitre important dans sa carrière McLaren lors des qualifications à Barcelone, se plaçant P7 sur la grille.

Ses changements de configuration fonctionnent, tout comme l’aileron avant et le plancher modifiés, qui se sont tous combinés pour faire de Ricciardo un pilote plus stable dans le MCL35M.

“Probablement le set-up, qui m’a ensuite permis de conduire mieux et avec plus de confiance”, a déclaré Ricciardo lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ses gains.

«La voiture était délicate hier. Pour être honnête, je n’avais tout simplement pas beaucoup de confiance dans les trucs à grande vitesse.

«Je pense donc que cela s’est montré aujourd’hui. Je pense que dans le premier secteur, nous avons été assez rapides, je suis passé au violet à quelques reprises.

«Une fois que vous en êtes un, il suffit de sauter sur l’accélérateur et de tenir bon. Et donc j’ai certainement eu la confiance nécessaire pour m’y accrocher aujourd’hui.

«Et nous avons apporté quelques mises à jour. Et je pense qu’en gros, nous avons amélioré la configuration pour que les mises à jour fonctionnent aujourd’hui. C’est donc probablement à ce moment-là que nous avons trouvé le rythme.

«Il y a encore des virages en piste sur lesquels je suis toujours en train de trouver mon chemin [at], pour ainsi dire. C’est donc une mini-percée, disons ça.

Ricciardo est heureux qu’il commence à changer le «récit» qui a mis un certain temps à se mettre en forme, mais il a déclaré que le crédit était également dû à Norris qui a joué à un niveau élevé.

«Le récit à coup sûr est qu’il a fallu du temps pour se mettre à niveau et je pense aussi que Lando a conduit exceptionnellement bien. Donc, ces deux facteurs ont été difficiles, je suppose », a-t-il admis.

«C’est certainement une journée plus positive et en disant cela, il y a encore un peu de ce qui aurait pu être parce que nous avons raté la dernière manche [in Q3]. Nous avons manqué de temps.

