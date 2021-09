Daniel Ricciardo a du mal à dormir depuis la victoire de Monza

Daniel Ricciardo a admis qu’il ne dort pas bien après sa victoire à Monza, car il profite toujours de l’excitation de sa première victoire depuis 2018.

Le populaire Australien a remporté sa huitième victoire en Formule 1 dans des circonstances choquantes en Italie le week-end dernier, et a déclaré par la suite que sa finition P1 après avoir passé du temps au milieu de terrain avait fait que ses “jours les plus merdiques” en valaient la peine maintenant qu’il a goûté à nouveau à la victoire.

Bien qu’il n’aurait pas été blâmé d’avoir passé une soirée ou deux après sa victoire, Ricciardo devait ses troubles du sommeil à autre chose.

“Ce n’est pas pour faire la fête”, a déclaré le pilote McLaren à la BBC. «C’est juste une sorte d’excitation. Ça me trotte encore dans la tête. Et j’ai eu une quantité écrasante d’amour et de messages et [contact from] amis à la maison. C’était plutôt cool. Il a donc été difficile de déconnecter… vous voulez le conserver aussi longtemps que vous le pouvez.

« Je vais juste rejouer des moments de la course dans ma tête. Il y a des moments et des souvenirs très vifs de la course.

“Comme, avec 10 tours à faire et ce que je me disais, quel était mon état d’esprit, c’était de rester cool. Et puis le dernier tour, en route pour le tour le plus rapide. Je ne savais même pas quel était le tour le plus rapide, mais je savais qu’il me restait un peu d’adhérence, alors je me suis dit « allons-y ».

« Je voulais faire une déclaration. Toutes ces choses me tiennent éveillé. Il y a tellement de choses qui se sont passées au cours du week-end qui me tiennent éveillé. »

La victoire de Ricciardo était la première de McLaren depuis 2012 et Lando Norris et lui ont tous deux visité l’usine de l’équipe pour célébrer avec le personnel de leur base de Woking, le joueur de 32 ans étant ravi de jouer son rôle pour ramener le succès à ses employeurs après une si longue sort stérile.

“C’est là que je suis tellement excité que je pourrais en faire partie et aider à concrétiser cette première victoire depuis longtemps”, a déclaré Ricciardo.

«Cela me rend si heureux et excité parce que je vois ce que cela signifie pour tout le monde. Les gens peuvent voir mon émotion sur le podium, mais il y a des gens qui font partie de cette équipe depuis longtemps, bien avant même que je ne commence à courir, et les huit ou neuf dernières années ont été marquées par la sécheresse.

«Donc, revenir, et surtout pour ceux qui ont traversé vents et marées, c’est génial. C’est cool.

« J’ai évidemment eu quelques difficultés personnelles avec l’équipe cette année du point de vue de la performance. Mais maintenant, pour en sortir avec ce résultat, cela me fait apprécier ce que j’ai dans cette équipe et jouer un rôle maintenant est assez gratifiant.