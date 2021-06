Daniel Ricciardo “a gagné ses escalopes” avec un vendredi fort en Styrie

in

Daniel Ricciardo a plaisanté en disant qu’il s’était mérité un dîner de schnitzel vendredi soir après une solide séance d’entraînement dans sa McLaren en Styrie.

Après une séance FP1 délicate pour Ricciardo et Lando Norris, où ils se sont classés respectivement P12 et P16, l’Australien a réalisé le deuxième meilleur temps en FP2 alors que les pilotes effectuaient leurs premières simulations de qualification.

Après un week-end constructif en France, avec une finition P6 sa récompense après de solides dépassements, Ricciardo était satisfait de la façon dont il a progressé à Spielberg entre les deux séances d’essais.

« Cela fait quelques [races]”, a déclaré Ricciardo sur Sky F1 lorsqu’on lui a présenté le fait qu’il était arrivé P2 à l’entraînement. «Je pense que l’année dernière, nous avons enchaîné beaucoup de bons vendredis. Je me souviens qu’il y avait une chaîne où nous étions deuxième, troisième, donc c’est bien – un sentiment un peu familier d’il y a un an [with Renault].

« C’était un très bon après-midi. C’était bizarre en fait, parce que nous nous attendions à beaucoup de pluie. J’ai vu le radar, il manquait juste le circuit. J’ai l’impression que la ville en bas de la route est probablement inondée, mais nous sommes à sec.

« C’était une bonne journée, le rythme à faible consommation de carburant était bon cet après-midi. Nous avons définitivement ramassé quelque chose du matin, [with] il y a probablement plus à trouver qu’à faible consommation de carburant, mais c’est certainement un après-midi productif.

Il semblait également tranquillement confiant lorsqu’on lui a demandé comment sa voiture fonctionnait, ajoutant qu’il pensait qu’il méritait une autre partie de la cuisine locale avec son dîner de ce soir.

“Ça va vraiment bien”, a déclaré le joueur de 31 ans avec un sourire. « On verra, je sais que ce n’est que vendredi, mais c’est sûr que je préfère être dans les trois premiers que dixième.

« Nous avons beaucoup de travail à faire du jour au lendemain, un peu de peaufinage mais nous sommes loin d’être perdus. Nous sommes bien placés, j’ai mangé trois schnitzels hier soir, mais c’étaient des bébés schnitzels – donc c’était comme une portion – mais je pense que j’en ai gagné quelques-uns de plus ce soir.

J’ai définitivement eu le #FridayFeeling après celui-là ! #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/DZWOqXOVHb – McLaren (@McLarenF1) 25 juin 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Quant à Norris, pendant ce temps, il s’est retrouvé du mauvais côté des violations des limites de la piste à plusieurs reprises tout au long de la FP1, mais a réalisé un temps au tour assez bon pour P7 lors des deuxièmes essais.

Le jeune Britannique ayant décroché son premier podium en Autriche l’année dernière, il pense que sa voiture a encore progressé après une autre solide performance en France.

“C’est probablement le plus grand nombre de tours que j’ai fait dans les virages de préparation de course, donc ce n’est pas comme si nous nous concentrions uniquement sur les qualifications”, a déclaré Norris après la FP2.

“Nous sommes juste au top de quelques choses où nous n’étions pas aussi au top que nous aurions dû l’être en France, donc de petites choses [practice adjustments]. C’est très serré, ça va être une journée difficile demain mais nous ferons de notre mieux.

Norris a continuellement couru là où les limites de la piste sont surveillées en Autriche, mais le pilote McLaren est convaincu qu’il s’agit simplement de trouver le bord de ce qu’il est et n’est pas autorisé à faire.

« Beaucoup de mes tours ont été supprimés – probablement la plupart en fait, donc tant que je suis bon demain et dimanche, tout va bien.

“J’explore les limites et tout ira bien demain.”

Suivez toute l’action du Grand Prix de Styrie avec le live center PlanetF1