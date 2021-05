Daniel Ricciardo a mis en évidence les points faibles des correctifs rapides à Portimao

Daniel Ricciardo estime que lors du GP du Portugal, il a «mis en évidence» les zones de sa McLaren qui ont besoin d’être peaufinées et va maintenant travailler sur les changements de réglages.

Après avoir subi une élimination choc en Q1 à Portimao, toute la pression était sur Ricciardo le jour de la course alors qu’il continuait le processus d’adaptation chez McLaren.

Et dans un Grand Prix du Portugal où il voulait prendre des risques dès le départ, Ricciardo a pu signer pour le week-end sur une note beaucoup plus heureuse alors qu’il se frayait un chemin jusqu’à P9 au drapeau à damier.

Peut-être plus important encore, l’Australien a «mis en évidence» les zones de la voiture qui, selon lui, pourraient être plus à son goût avec des changements de configuration plutôt que des mises à niveau.

«J’ai réussi à entrer dans le stylo avec des pensées plus heureuses aujourd’hui. C’était une meilleure course – difficile à faire pire qu’hier », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je pense que tout ce que j’avais prévu dans ma tête d’exécuter dans la course, j’étais plus ou moins capable de le faire. Je voulais attaquer dès le premier tour, prendre quelques risques et j’ai senti que je l’avais fait et ça a payé.

«Ensuite, je me suis échappé de la course. Je pense que certains points forts – dans certaines parties de la course, nous avions de très bonnes promesses et d’autres pas tellement, mais j’ai l’impression que ceux-ci ont en fait mis en évidence certaines choses qui sont dans la voiture et que je demande toujours.

«Je pense que nous pourrions en trouver en fait juste avec une configuration et pas nécessairement une mise à jour, donc je pense qu’il y a quelques choses que j’ai probablement comprises aujourd’hui. Je peux probablement juste affiner la voiture pour aider dans ces domaines.

«Cinq jours après, nous sommes de retour dans la voiture et peut-être pourrons-nous essayer différentes configurations.»

Ricciardo a admis que la déception des qualifications était «difficile à ébranler», mais a pu en libérer une partie pendant la course et va maintenant travailler à faire sortir le reste de son système avant le Grand Prix d’Espagne.

«Il est difficile de trembler lorsque vous croyez en vous et que vous savez de quoi vous êtes capable, puis lorsque vous ne l’exécutez pas, cela vous brise», a-t-il expliqué.

«Nous avons une vingtaine de chances par an, ce n’est pas vraiment grand-chose, donc quand vous ne faites pas les choses correctement, même attendre sept jours est long pour vivre avec.

«Aujourd’hui, c’était mieux, j’ai pu en libérer une partie, et les prochains jours, je vais probablement faire un entraînement intensif pour libérer tout excès d’énergie, m’amuser et ensuite entrer à Barcelone avec un nouvel état d’esprit.

“Je sais de quoi je suis capable, alors je dois juste avoir les yeux en avant et ne pas regarder en arrière.”

