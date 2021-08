Daniel Ricciardo a perdu un “tour de 0,8sa” avec des dommages au virage 1

Andreas Seidl a quantifié les dommages aux performances subis par la McLaren de Daniel Ricciardo dans la mêlée du virage 1 du Grand Prix de Hongrie.

Bien qu’il soit parti plus loin sur la grille que la plupart des autres impliqués dans l’incident du premier virage, Ricciardo s’est retrouvé pris dans le chaos.

À partir de la 11e place sur la grille, l’Australien s’est enfui en force vers l’extérieur d’une piste mouillée par la pluie et a évité le chaos déclenché par Valtteri Bottas qui a forcé son coéquipier McLaren Lando Norris à quitter la course.

Mais il y a eu un deuxième shunt lorsque Lance Stroll a percuté Charles Leclerc, qui à son tour a été poussé dans le MCL35M de Ricciardo qui a fini par faire face à la mauvaise direction.

Ricciardo a pu repartir et prendre le nouveau départ après que la course ait été signalée par un drapeau rouge. Mais dans ce qui était devenu une course largement ouverte, finalement remportée par Esteban Ocon pour Alpine, il n’a jamais pu devenir un facteur et a terminé un tour en 11e position.

“Sur la voiture de Daniel, je pense que l’aile avant était endommagée, puis les bargeboards”, a déclaré Seidl, cité par Crash.net.

« Les nouveaux ont été lourdement endommagés et le plancher sur le côté avant des roues arrière du côté droit a également été endommagé, donc une perte énorme.

“Probablement sept, huit dixièmes au tour, plus évidemment les conséquences que cela a ensuite sur le relais.”

Lorsqu’on lui a demandé si un deuxième arrêt au stand aurait pu aider la tentative de récupération de Ricciardo, Seidl a déclaré : « Je ne pense pas que cela aurait changé quoi que ce soit.

« Nous n’avions tout simplement pas le rythme avec tous les dégâts que la voiture a dû supporter jusqu’à la fin. Daniel a essayé, mais il a également été coincé derrière George Russell pendant quelques instants.

“Il a détruit ses pneus et à la fin, en plus des dégâts qu’il a subis, la dégradation était un peu plus élevée que la normale, donc nous n’avions plus rien entre ses mains pour lutter pour quoi que ce soit, malheureusement.”

L’analyse de Daniel de l’action d’aujourd’hui au #GP de Hongrie. pic.twitter.com/7qwK6wIpFG – McLaren (@McLarenF1) 1er août 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Ricciardo s’est presque retrouvé à souhaiter avoir rejoint Norris sur la touche plutôt que de se battre pendant un après-midi épuisant sans récompense.

“Je sais que cela semble négatif, mais parce que vous avez des dommages, votre course est tellement compromise”, a déclaré le joueur de 32 ans.

“Bien sûr, vous voulez faire la course pour voir si vous obtenez des points, peut-être que d’autres choses folles se produisent, mais c’était une course très difficile pour nous après cela.

“C’était suffisant [damage] pour en faire une course longue et pénible. On a pu s’accrocher aux points pendant un moment mais on n’a pas pu traverser le peloton.

« Cela nous a empêché d’attaquer. Chaque fois que nous nous rapprochions, nous perdions beaucoup plus d’appuis.

« Je ressens de la douleur pour moi dans la voiture mais aussi pour toute l’équipe. Ma course et celle de Lando étaient terminées. Un coup dur pour l’équipe. »