Daniel Ricciardo a “ peur ” de s’enthousiasmer pour Monaco “ vide ”

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il avait peur d’être trop enthousiasmé par le Grand Prix de Monaco étant donné qu’il n’y aura pas beaucoup de fans là-bas.

La course de Monte-Carlo est traditionnellement l’un des plus grands événements du calendrier de la Formule 1, sinon le plus grand, car des gens du monde entier s’y rendent pour y assister.

Ce ne sera pas le cas cette année, car la pandémie mondiale oblige le nombre de personnes pouvant être extrêmement limité.

Pour cette raison, Ricciardo essaie de ne pas se laisser emporter par ce qui est généralement l’une de ses courses préférées de la saison.

“La piste elle-même est si intense, ce sera toujours un 10 sur 10. Je suis tellement excité d’y aller, mais j’ai un peu peur de ne pas être trop excité”, a-t-il déclaré selon la BBC.

«Nous aurons des fans, ce qui est un début. L’accumulation, le genre de marche à travers la foule et les fans pour entrer dans la voie des stands, dans votre voiture – c’est déjà un peu chaotique avant de monter dans la voiture, donc votre fréquence cardiaque est déjà élevée et le circuit va faire le repos pour toi. Alors peut-être qu’il y aura un peu plus de calme avant la tempête.

“[But] toute l’aura des bateaux et tout le monde et les gens sur la piste à la fin de la journée pour boire et faire la fête – ne pas avoir cela à ce niveau vous semblera probablement un peu vide.

«Mais pour ce qui est de la voiture, je pense que tout ira probablement bien.»

Inoubliable… 🙌 Notre dernière victoire à Monaco en 2016! #MonacoGP @LewisHamilton pic.twitter.com/0Bzu8COqyb – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 26 mai 2019

Ricciardo a une victoire à son actif à Monaco après avoir triomphé en 2018, mais devrait vraiment en avoir deux.

Après avoir remporté la pole position, il menait la course 2016 avant qu’une erreur d’arrêt au stand de Red Bull ne le fasse perdre face à Lewis Hamilton.

Comme à l’époque, l’ancienne équipe de Ricciardo semble prête à défier Hamilton et Mercedes à nouveau cette année, ayant une voiture à peu près égale à l’équipe allemande pour la première fois dans l’ère hybride.

Malgré cela, Hamilton a quand même réussi à combattre Max Verstappen et ses coéquipiers pour remporter trois des quatre premières courses, et Ricciardo pense que ce faisant, le Britannique prouve que ses sceptiques ont tort.

«Beaucoup de gens lèvent probablement leur chapeau à Lewis,» le McLaren l’homme a ajouté.

«Il se fait retourner contre lui et tient bon et montre aux gens qui doutaient peut-être de lui pourquoi il est aussi bon que lui.

Ricciardo sera dans une nouvelle voiture pour la course après McLaren a révélé une livrée spéciale inspirée du Golfe pour ça.