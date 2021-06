Daniel Ricciardo a profité de la “situation folle” de Ferrari

in

Daniel Ricciardo a déclaré que McLaren avait prouvé qu’il y avait encore de « grandes opportunités » dans les courses, bien qu’il ait été dépassé par les deux voitures Ferrari lors des qualifications en France.

Mais bizarrement, la Scuderia était de mauvaise humeur lors du Grand Prix de France, partant P5 et P7 mais terminant la course respectivement 11e et 16e avec un manque de rythme déconcertant au Paul Ricard.

Les deux pilotes ont blâmé les problèmes de pneus pour leur lenteur dimanche, mais Ricciardo était heureux que lui et McLaren aient pu profiter pleinement et prendre 16 points d’avance sur leurs rivaux dans le championnat des constructeurs.

“C’est une situation folle aujourd’hui”, a déclaré Ricciardo à Sky Sports F1 lorsqu’on lui a posé des questions sur la perte de rythme de Ferrari. « Ce qui est vraiment encourageant après une course comme celle-ci, c’est qu’après samedi, nous n’en étions pas encore là, mais cela montre qu’il ne faut pas se décourager.

“Cela laisse encore beaucoup d’espoir pour un dimanche et des jours comme aujourd’hui prouvent qu’il y a encore de grandes opportunités.”

La course en France s’est avérée être l’une des plus fortes de Ricciardo à ce jour chez McLaren, luttant pour se frayer un chemin dans le peloton après un bon départ qui l’a vu dépasser Lando Norris dans la voiture sœur de l’équipe, pour finalement revenir à la 6e place.

Après avoir lutté au début de la dernière course au Paul Ricard il y a deux ans, il a révélé qu’il regardait en arrière pour trouver l’inspiration pour sa dernière tentative au Grand Prix de France.

« C’était une course amusante, j’ai en fait regardé mon bord à partir de 2019, mon départ. Je suis juste resté au milieu et j’ai été enfermé, alors j’ai pensé “ne recommence plus” », a-t-il ajouté.

« Alors je suis resté à l’extérieur et j’y suis allé. C’était juste une course amusante, avoir quelques batailles et pouvoir le faire.

« Typiquement, ce n’est pas toujours une piste qui nous permet de nous battre aussi fort, donc j’ai été vraiment agréablement surpris que ce soit une bonne course tout au long du peloton aujourd’hui.

“Je pense que dans le premier relais, tout le monde souffrait un peu mais nous souffrions un peu moins, donc c’était agréable de les voir souffrir et transpirer un peu.”

Cote à cote. 🤝 C’est P5 pour Lando et P6 pour Daniel au #GP de France. 🇫🇷🏁 Plus de points au tableau pour marquer un grand week-end de course pour l’équipe. pic.twitter.com/SEWohncbQs – McLaren (@McLarenF1) 20 juin 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Alors que l’Australien faisait des mouvements sur tout le peloton, il s’est rapproché de lui-même en France – ajoutant qu’il cherche toujours à améliorer sa technique lors des prochains Grands Prix à Spielberg.

« Le premier relais était vraiment fort. Je pense avec le dur [tyre], j’étais un peu moins compétitif », a-t-il déclaré. « Il y a certainement encore des choses à améliorer mais, pour la plupart, c’est définitivement un week-end productif et j’ai apprécié de pouvoir attaquer et d’utiliser un peu mieux les freins et de retrouver mes anciennes compétences.

« Je pense qu’en arrivant en Autriche maintenant, il y a quelques grosses zones de freinage, en particulier en montée, ce sera donc un bon test.

« Nous avons changé quelques éléments sur ma voiture pour m’aider avec [braking] ce week-end, le vrai test sera donc l’Autriche.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !