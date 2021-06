Daniel Ricciardo a quitté Red Bull par peur de devenir « complaisant »

Daniel Ricciardo a déclaré qu’une partie de la raison de son départ de Red Bull était due à la peur de devenir « complaisant », après avoir été si à l’aise dans son environnement.

L’Australien a choisi de passer à Renault (maintenant Alpine) à temps pour la saison 2019 après une association de dix ans avec Red Bull dans les catégories junior et la Formule 1 – affirmant qu’il voulait sortir de sa zone de confort.

Ses deux saisons avec la marque française n’ont finalement pas donné les résultats qu’il espérait, provoquant un autre changement d’équipe – à McLaren.

Bien qu’il admette qu’il n’est pas encore tout à fait au courant de sa nouvelle équipe, il pense que se lancer dans le grand bain finira par rapporter plus tard dans son contrat pluriannuel avec l’équipe basée à Woking.

“D’une certaine manière, je suis sorti de Red Bull parce que j’avais peur de devenir complaisant”, a déclaré Ricciardo à Formula1.com.

« J’étais tellement à l’aise avec l’équipe et familier avec tout le monde et j’avais peur qu’il y ait peut-être des choses qui me manquent. Vous êtes définitivement hors de votre zone de confort en allant dans une nouvelle équipe.

“Cela demande un peu plus de travail et un peu plus d’énergie, mais je pense qu’avec le temps – et je suis évidemment engagé envers McLaren pour les prochaines années – cela devrait payer. Que ce soit dans six mois, dans 12 mois, je devrais être un pilote plus complet.

« Je suis très à l’aise avec l’équipe, nous avons tous une bonne relation. Nous avons fait beaucoup de travail avant la saison, donc le plus gros pourcentage est que je me mets au diapason – et par là, je veux dire me sentir à l’aise au volant comme il se doit.

Le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, a fait un pas en avant cette saison, remportant deux podiums et ayant plus que doublé le total de points de l’Australien avant le Grand Prix de France.

Plutôt que de se sentir déçu d’avoir pris du retard au début de sa carrière McLaren, le joueur de 31 ans a déclaré que la référence de Norris était quelque chose à laquelle il pouvait aspirer dans les semaines à venir – ayant ciblé le prochain triple titre comme un moment pour améliorer son rythme.

« Honnêtement, c’est encourageant », dit-il à propos de la compétitivité de Norris cette saison.

« Cela montre qu’il y a du rythme là-bas et si je réussis, il y a des podiums disponibles dans certaines courses, donc c’est encourageant.

« Je ne le considère pas comme un point négatif. Cela me donne envie d’être meilleur. J’ai toujours dit que je voulais voir si j’étais le meilleur, donc avoir un coéquipier fort m’aidera et cela montre aussi certaines de mes faiblesses.

« C’est là que je peux travailler et devenir un pilote encore plus complet. Je ne le considère certainement pas comme une menace ou négative – et je ne suis pas amer. [My pace is] juste quelque chose sur lequel je dois travailler.

